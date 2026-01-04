< sekcia Šport
Futbalisti FC Nantes zvíťazili na pôde Marseille 2:0
Domáci dohrávali v oslabení o dvoch hráčov, najskôr sa z trávnika pobral Arthur Vermeeren, po zmene strán videl druhú žltú kartu Bilal Nadir.
Autor TASR
Paríž 4. januára (TASR) - Futbalisti FC Nantes ukončili sedemzápasové čakanie na víťazstvo vo francúzskej Ligue 1. V nedeľnom stretnutí 17. kola triumfovali na pôde Olympique Marseille 2:0. Domáci dohrávali v oslabení o dvoch hráčov, najskôr sa z trávnika pobral Arthur Vermeeren, po zmene strán videl druhú žltú kartu Bilal Nadir.
Ligue 1 - 17. kolo:
Olympique Marseille - FC Nantes 0:2 (0:1)
Góly: 31. Centonze, 88. Cabella (z 11 m), ČK: 26. Vermeeren, 56. Nadir (obaja Marseille) po 2. ŽK
Ligue 1 - 17. kolo:
Olympique Marseille - FC Nantes 0:2 (0:1)
Góly: 31. Centonze, 88. Cabella (z 11 m), ČK: 26. Vermeeren, 56. Nadir (obaja Marseille) po 2. ŽK