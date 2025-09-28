< sekcia Šport
Futbalisti FC Sevilla zvíťazili na trávniku Raya Vallecano 1:0
O víťazný presný zásah sa v 87. minúte postaral Akor Adams.
Autor TASR
Madrid 28. septembra (TASR) - Futbalisti FC Sevilla zvíťazili v 7. kole španielskej La Ligy na trávniku Raya Vallecano 1:0. O víťazný presný zásah sa v 87. minúte postaral Akor Adams. Domáci tím nedokázal naplno bodovať už v piatom stretnutí za sebou.
La Liga - 7. kolo:
Rayo Vallecano - FC Sevilla 0:1 (0:0)
Gól: 87. Adams, ČK: 90.+8 Camello (Vallecano)
