Futbalisti FC Spartak Trnava podľahli Michalovciam 0:1
Autor TASR,aktualizované
Trnava 21. septembra (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava podľahli v dueli 8. kola Niké ligy na domácej pôde Michalovciam 0:1. O jediný gól stretnutia sa postaral výstavnou strelou španielsky stredopoliar Samuel Ramos. Trnava prehrala druhý domáci duel za sebou a na čele tabuľky je už iba o skóre pred Žilinou a Slovanom.
Spartak počas celého zápasu tvoril hru a držal loptu na svojich kopačkách. Viacero sľubných príležitostí domáci nepremenili a jedna z dvoch striel na bránu v podaní hostí skončila za Žigom Frelihom. Ramos sa odhodlal k strele na hranici pokutového územia a aj napriek záverečnému tlaku domácich zariadil prvé víťazstvo nad Spartakom od roku 2020. Do druhého polčasu nastúpil v drese Zemplína za zraneného Patrika Lukáča bývalý brankár Spartaka Adam Jakubech.
Niké liga - 8. kolo:
FC Spartak Trnava - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:1)
Góly: 20. Ramos. Rozhodcovia: Glova - Pacák, Vorel, ČK: 87. Cottrell (po druhej ŽK), ŽK: Procházka, Koštrna - Lopez, Ramos, Brosnan, Cottrell, Taylor-Hart, Park
Trnava: Frelih - Sabo, Nwadike, Koštrna (60. Stojsavljevič) - Holík (80. Jureškin), Procházka, Moistsrapišvili, Mikovič - Azango (80. Chorcheli), Ďuriš (60. Paur), Skrbo (59. Kudlička)
Michalovce: Lukáč (46. Jakubech) - Čurma, Bednár, Dzotsenidze (72. Park), Pauschek - Shimamura, Cottrell - Ahl (56. Brosnan), Ramos (72. Danko), Taylor-Hart (82. Bahi) - Lopez
