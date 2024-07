Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali s AS Trenčín

Niké liga - 1. kolo:



FC Spartak Trnava - AS Trenčín 0:0



Rozhodcovia: Smolák – Hancko, Ferenc, ŽK: Zeljkovič, Mikovič - Bondarenko, Stojsavljevič, 4413 divákov.



Spartak Trnava: Frelih – Holík, Ujlaky (87. Twardzik), S. Kóša, Mikovič – Procházka (72. M. Ďuriš), Zeljkovič, Bainovič – Azango, Paur, Pich (72. Ahl)



AS Trenčín: Sláviček – Hájovský, Bondarenko, Stojsavljevič, Holúbek – Djerlek (46. Skovajsa), Ben Sallam, Gajdoš (80. Donkor) – Uchegbu (68. Praženka), Emeka, Sunday (90.+3 Pavek)



Trnava 28. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v nedeľnom zápase úvodného kola Niké ligy s AS Trenčín 0:0. Viac ako 4400 divákov sa gólu nedočkalo.V prvom polčase sa hral opatrný futbal, Trnavčania rovnako ako v 3. predkole Európskej konferenčnej ligy v Sarajeve netrafili bránku. Loptu síce dokázal do siete dostať Trenčan Emeka, gól však neplatil pre ofsajd. Najväčšiu šancu prvého dejstva mal po centri Mikoviča Bainovič, hlavičkou tesne minul bránu. V druhom polčase červeno-čierni výrazne zvýšili aktivitu, dve dobré príležitosti mal Procházka, tutovku zahodil po Holíkovej akcii Bainovič a Kóša hlavičkoval do miest, kde stál debutujúci brankár Trenčína Slavíček. "Andeli" mali územnú prevahu, v závere však mohli udrieť Trenčania. Najväčšiu príležitosť duelu mal Emeka, ktorý sa rútil na Freliha, ten mu však strelu vyrazil nohou.