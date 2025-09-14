< sekcia Šport
Futbalisti FC ST. Pauli zvíťazili nad Augsburgom 2:1
O ich triumfe rozhodol v 77. minúte Danel Sinani.
Autor TASR
Berlín 14. septembra (TASR) - Futbalisti FC ST. Pauli zvíťazili v 3. kole nemeckej Bundesligy nad Augsburgom 2:1. O ich triumfe rozhodol v 77. minúte Danel Sinani.
Bundesliga - 3. kolo:
FC St. Pauli - FC Augsburg 2:1 (1:1)
Góly: 45. Hountondji, 77. Sinani – 16. Rieder
