Futbalisti FC ST. Pauli zvíťazili nad Augsburgom 2:1

Danel Sinani zo St. Pauli (vľavo) a Jeffrey Gouweleeuw z Augsburgu (vpravo) idú na hlavičku počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi 1. FC St. Pauli a FC Augsburg v Hamburgu v Nemecku v nedeľu 14. septembra 2025. Foto: TASR/AP

O ich triumfe rozhodol v 77. minúte Danel Sinani.

Berlín 14. septembra (TASR) - Futbalisti FC ST. Pauli zvíťazili v 3. kole nemeckej Bundesligy nad Augsburgom 2:1. O ich triumfe rozhodol v 77. minúte Danel Sinani.



Bundesliga - 3. kolo:

FC St. Pauli - FC Augsburg 2:1 (1:1)

Góly: 45. Hountondji, 77. Sinani – 16. Rieder
