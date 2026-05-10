< sekcia Šport
Futbalisti FC Tatran Prešov získali dôležité tri body o záchranu
Prešovčania vedeli, že po sérii nepresvedčivých vystúpení v uplynulých kolách museli pred domácimi fanúšikmi bezpodmienečne bodovať.
Autor TASR
Prešov 10. mája (TASR) - Futbalisti FC Tatran Prešov získali dôležité tri body v boji o záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. V sobotňajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie zdolali Skalicu po presvedčivom výkone rozdielom triedy 3:0 a dostali sa z poslednej priečky tabuľky. Ten najdôležitejší súboj o udržanie ich však ešte len čaká v záverečnom kole. Dôležitosť tohto duelu si uvedomujú domáci stredopoliar Ján Bernát či brankár Tatrana Pavol Bajza.
Prešovčania vedeli, že po sérii nepresvedčivých vystúpení v uplynulých kolách museli pred domácimi fanúšikmi bezpodmienečne bodovať. To si uvedomoval aj trénerský štáb, ktorý pred stretnutím pustil hráčom v tuneli motivačné video. „Tréneri nás pripravovali celý týždeň. Pred tunelom nám pustili motivačné video. Myslím si, že nám pomohlo, do zápasu sme vleteli od úvodnej minúty,“ povedal brankár Bajza.
Motivácia zrejme zafungovala, Tatran mohol ísť do vedenia už v 4. minúte, ale Filip Souček nedokázal z uhla prekonať Martina Junasa. Prešov však pokračoval v ofenzíve a prvý gól strelil zaslúžene v 26. minúte, keď sa Marek Ujlaky dopustil veľkej chyby v pokutovom území. Dvadsaťdvaročný obranca chcel pokojne vrátiť loptu Junasovi, no netrafil ju ideálne a k brankárovi už nestihla prísť. Zobral si ju Martin Regáli, ktorý darovanú príležitosť s prehľadom využil. „Bolo to o prvom góle. Ten sme dnes strelili z prvej príležitosti, takže sa nám hralo ľahšie,“ priznal autor úvodného zásahu. „Konečne sme sa presadili ako prví. Potom sme sa uvoľnili a hrali naozaj dobrý futbal,“ dodal Bernát.
Dvadsaťpäťročný Slovák nastúpil do zápasu nezvyčajne ako krídelník. „Ja som bol na krídle, ale som viac stredový hráč, čiže ma to ťahalo viac na stred. Meďo (Jurij Medvedev, pozn.) je ofenzívny krajný obranca, čiže jeho to ťahalo po čiare, takže sme sa veľmi dobre dopĺňali,“ konštatoval muž, ktorý bol pri nasledujúcich dvoch góloch „koňarov“. V 32. minúte zakončil presnou strelou spoza šestnástky individuálnu akciu Dominiqua Simona a v úvode druhého polčasu zacentroval presne na hranicu malého vápna, kde našiel Gabriela Barbosu, ktorý rozvlnil Junasovu sieť a zvýšil na 3:0. „Gól nám, samozrejme, pomohol. Mal som tam aj iné dobré veci, takže som s výkonom spokojný,“ priznal Bernát, ktorý posilnil mužstvo v zimnom prestupovom období.
Skalica sa pokúsila v závere o ofenzívu, no Prešov si trojgólové vedenie bez problémov postrážil. „Vedeli sme o čo hráme, že musíme vyhrať, aby sme sa držali v boji o záchranu. Dnes sme boli od úvodu jednoznačne lepším mužstvom. Išli sme si od úvodnej minúty za víťazstvom,“ chválil výkon domácich brankár Bajza. „Išlo o veľa. Vedeli sme, že tento duel musíme zvládnuť a myslím si, že sme sa s tým vyrovnali veľmi dobre,“ priznal Bernát.
Nováčik Niké ligy sa dostal v tabuľke na jedenástu barážovú pozíciu o bod pred Komárno, no to ešte čakal duel 9. kola nadstavbovej časti na ihrisku Košíc. „Určite budeme Košiciam fandiť, ale nezáleží úplne od toho stretnutia. Stále budeme musieť ísť do Zlatých Moraviec proti Komárnu s tým, že musíme uhrať výsledok. Či už vyhrať alebo minimálne remizovať, uvidíme podľa toho nedeľňajšieho zápasu,“ uviedol 25-ročný bývalý hráč Žiliny. Prešovčania budú chcieť v záverečnom kole zopakovať sobotňajší výkon, ktorý by ich udržal v najvyššej slovenskej súťaži. „Máme to vo vlastných rukách. Ak budeme hrať to čo dnes, tak sa zápasu nebojím. Tento týždeň sa pripravíme a pôjdeme si proti Komárnu pre tri body,“ vyzýval 34-ročný brankár.
Prešovčania vedeli, že po sérii nepresvedčivých vystúpení v uplynulých kolách museli pred domácimi fanúšikmi bezpodmienečne bodovať. To si uvedomoval aj trénerský štáb, ktorý pred stretnutím pustil hráčom v tuneli motivačné video. „Tréneri nás pripravovali celý týždeň. Pred tunelom nám pustili motivačné video. Myslím si, že nám pomohlo, do zápasu sme vleteli od úvodnej minúty,“ povedal brankár Bajza.
Motivácia zrejme zafungovala, Tatran mohol ísť do vedenia už v 4. minúte, ale Filip Souček nedokázal z uhla prekonať Martina Junasa. Prešov však pokračoval v ofenzíve a prvý gól strelil zaslúžene v 26. minúte, keď sa Marek Ujlaky dopustil veľkej chyby v pokutovom území. Dvadsaťdvaročný obranca chcel pokojne vrátiť loptu Junasovi, no netrafil ju ideálne a k brankárovi už nestihla prísť. Zobral si ju Martin Regáli, ktorý darovanú príležitosť s prehľadom využil. „Bolo to o prvom góle. Ten sme dnes strelili z prvej príležitosti, takže sa nám hralo ľahšie,“ priznal autor úvodného zásahu. „Konečne sme sa presadili ako prví. Potom sme sa uvoľnili a hrali naozaj dobrý futbal,“ dodal Bernát.
Dvadsaťpäťročný Slovák nastúpil do zápasu nezvyčajne ako krídelník. „Ja som bol na krídle, ale som viac stredový hráč, čiže ma to ťahalo viac na stred. Meďo (Jurij Medvedev, pozn.) je ofenzívny krajný obranca, čiže jeho to ťahalo po čiare, takže sme sa veľmi dobre dopĺňali,“ konštatoval muž, ktorý bol pri nasledujúcich dvoch góloch „koňarov“. V 32. minúte zakončil presnou strelou spoza šestnástky individuálnu akciu Dominiqua Simona a v úvode druhého polčasu zacentroval presne na hranicu malého vápna, kde našiel Gabriela Barbosu, ktorý rozvlnil Junasovu sieť a zvýšil na 3:0. „Gól nám, samozrejme, pomohol. Mal som tam aj iné dobré veci, takže som s výkonom spokojný,“ priznal Bernát, ktorý posilnil mužstvo v zimnom prestupovom období.
Skalica sa pokúsila v závere o ofenzívu, no Prešov si trojgólové vedenie bez problémov postrážil. „Vedeli sme o čo hráme, že musíme vyhrať, aby sme sa držali v boji o záchranu. Dnes sme boli od úvodu jednoznačne lepším mužstvom. Išli sme si od úvodnej minúty za víťazstvom,“ chválil výkon domácich brankár Bajza. „Išlo o veľa. Vedeli sme, že tento duel musíme zvládnuť a myslím si, že sme sa s tým vyrovnali veľmi dobre,“ priznal Bernát.
Nováčik Niké ligy sa dostal v tabuľke na jedenástu barážovú pozíciu o bod pred Komárno, no to ešte čakal duel 9. kola nadstavbovej časti na ihrisku Košíc. „Určite budeme Košiciam fandiť, ale nezáleží úplne od toho stretnutia. Stále budeme musieť ísť do Zlatých Moraviec proti Komárnu s tým, že musíme uhrať výsledok. Či už vyhrať alebo minimálne remizovať, uvidíme podľa toho nedeľňajšieho zápasu,“ uviedol 25-ročný bývalý hráč Žiliny. Prešovčania budú chcieť v záverečnom kole zopakovať sobotňajší výkon, ktorý by ich udržal v najvyššej slovenskej súťaži. „Máme to vo vlastných rukách. Ak budeme hrať to čo dnes, tak sa zápasu nebojím. Tento týždeň sa pripravíme a pôjdeme si proti Komárnu pre tri body,“ vyzýval 34-ročný brankár.