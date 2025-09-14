< sekcia Šport
Futbalisti FC Turín slávili prvé víťazstvo, na pôde AS Rím vyhrali 1:0
V nedeľňajšom dueli 3. kola triumfovali vďaka gólu Giovanniho Simeoneho z 59. minúty.
Autor TASR
Rím 14. septembra (TASR) - Futbalisti FC Turín slávili prvé víťazstvo v novom ročníku talianskej Serie A. V nedeľňajšom dueli 3. kola triumfovali na pôde AS Rím 1:0 vďaka gólu Giovanniho Simeoneho z 59. minúty.
AS Rím - FC Turín 0:1 (0:0)
Gól: 59. Simeone