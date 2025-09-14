Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Šport

Futbalisti FC Turín slávili prvé víťazstvo, na pôde AS Rím vyhrali 1:0

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľňajšom dueli 3. kola triumfovali vďaka gólu Giovanniho Simeoneho z 59. minúty.

Autor TASR
Rím 14. septembra (TASR) - Futbalisti FC Turín slávili prvé víťazstvo v novom ročníku talianskej Serie A. V nedeľňajšom dueli 3. kola triumfovali na pôde AS Rím 1:0 vďaka gólu Giovanniho Simeoneho z 59. minúty.



Serie A - 3. kolo:

AS Rím - FC Turín 0:1 (0:0)

Gól: 59. Simeone
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek