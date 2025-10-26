Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti FC Turín triumfovali nad FC Janov 2:1

Cesare Casadei z Turína (vpravo) a Morten Thorsby z Janova bojujú o loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi FC Turín a Janovom v Turíne v Taliansku v nedeľu 26. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Turínu patrí 11. priečka s 11 bodmi, Janovčania majú na konte iba tri body a sú na chvoste neúplnej tabuľky.

Autor TASR
Rím 26. októbra (TASR) - Futbalisti FC Turín zaznamenali druhé víťazstvo za sebou v talianskej Serie A. Na triumf proti SSC Neapol (1:0) nadviazali v nedeľňajšom stretnutí 8. kola doma s FC Janov, ktorý zdolali 2:1. Plný bodový zisk Turínčanov zariadil v 90. minúte Guillermo Maripan. Turínu patrí 11. priečka s 11 bodmi, Janovčania majú na konte iba tri body a sú na chvoste neúplnej tabuľky.



Serie A - 8. kolo

FC Turín - FC Janov 2:1 (0:1)

Góly: 63. Sabelli (vlastný), 90. Maripan - 7. Thorsby
