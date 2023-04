Futbalisti FC Turín zvíťazili nad Laziom Rím

US Salernitana - US Sassuolo 3:0 (2:0)



Góly: 9. Pirola, 20. Dia, 65. Coulibaly



/N. Gyömbér (Salernitana) hral do 88. minúty/

Lazio Rím - FC Turín 0:1 (0:1)



Gól: 43. Ilič

Rím 22. apríla (TASR) - Futbalisti FC Turín zvíťazili v sobotnom zápase 31. kola talianskej Serie A nad Laziom Rím 1:0. Druhý tím súťaže ťahal za kratší koniec prvýkrát od 11. februára po sérii ôsmich zápasov bez prehry (7-1-0). Jediný úspešný strelec duelu bol v 43. minúte srbský stredopoliar Ivan Ilič, pre ktorého to bol premiérový presný zásah v prebiehajúcom ročníku.US Salernitana, v zostave aj so slovenským obrancom Norbertom Gyömbérom, zdolala na domácom ihrisku US Sassuolo 3:0. Slovenský reprezentant hral do 88. minúty a v 9. minúte asistoval pri úvodnom góle Lorenza Pirolu. Salernitana neprehrala už vo ôsmom stretnutí za sebou (2-6-0).