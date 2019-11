Futbalisti Fínska sa po prvý raz predstavia na ME

Bratislava 16. novembra (TASR) - Futbalisti Fínska sa po prvý raz v histórii predstavia na majstrovstvách Európy. Účasť na šampionáte si zaistili piatkovým víťazstvom v Helsinkách nad Lichtenštajnskom 3:0. Po zápase prepukli v kabíne veľkolepé oslavy, hráči si na postup pripíjali šampanským.



Vo videu z kabíny, ktoré na svojom webe uverejnil portál uefa.com, je vidieť, že z hráčov po zápase opadla veľká nervozita. "Je to úplne šialené. Nikdy som nebol taký nervózny, ako z tohto zápasu. Tento tím je úplne fantastický a my sme napísali novú kapitolu v histórii," citoval portál abounderrattelser.fi útočníka Teemu Pukkiho. Ten najprv v 63. minúte premenil jedenástku, definitívne uzavrel skóre o dvanásť minút neskôr. Víťazný gól strelil v 21. minúte Jasse Tuominen. Pukki patril k hlavným strojcom fínskeho úspechu, keď strelil v kvalifikácii deväť gólov: "Nemám slov, naozaj sme to dokázali," vyhlásil dojatý Pukki pre BBC.



V bránke Fínska odchytal celý duel slovenský rodák Lukáš Hrádecký. V J-skupine majú Fíni pred posledným zápasom isté druhé miesto v tabuľke, prví skončia Taliani. "Som na tento tím mimoriadne hrdý. Hrali so srdcom a predviedli fantastický výkon. Je úžasné sledovať, čo to pre Fínov znamená. Každý, kto držal palce národnému tímu. si toto želal už celé desaťročia," uviedol tréner Markku Kanerva.



V druhom zápase J-skupiny si Taliansko udržalo stopercentnú bilanciu, keď triumfovalo v Bosne a Hercegovine 3:0. Po deviatich odohratých zápasoch má na konte plný počet 27 bodov a skóre 28:3. Tréner Roberto Mancini priviedol tím k desiatemu triumfu za sebou. "Bosna nemala čo stratiť, ale stále je to silný tím. My sme však hrali tak ako sme mali. Pred nami je však ešte dlhá cesta," povedal Mancini pre web gazzetta.it.