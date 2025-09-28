< sekcia Šport
Futbalisti FK Pardubice remizovali na ihrisku Teplíc 0:0
Naďalej tak čakajú na prvý triumf v sezóne.
Autor TASR
Praha 28. septembra (TASR) - Futbalisti FK Pardubice remizovali v nedeľnom stretnutí 10. kola najvyššej českej súťaže na ihrisku Teplíc 0:0. Naďalej tak čakajú na prvý triumf v sezóne a so štyrmi bodmi uzatvárajú tabuľku.
Česká liga - 10. kolo:
FK Teplice - FK Pardubice 0:0
/M. Riznič do 86. min, D. Danihel, J. Jakubko a R. Ludha (všetci Teplice) sedeli na lavičke/
