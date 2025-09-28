Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti FK Pardubice remizovali na ihrisku Teplíc 0:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Naďalej tak čakajú na prvý triumf v sezóne.

Autor TASR
Praha 28. septembra (TASR) - Futbalisti FK Pardubice remizovali v nedeľnom stretnutí 10. kola najvyššej českej súťaže na ihrisku Teplíc 0:0. Naďalej tak čakajú na prvý triumf v sezóne a so štyrmi bodmi uzatvárajú tabuľku.



Česká liga - 10. kolo:

FK Teplice - FK Pardubice 0:0

/M. Riznič do 86. min, D. Danihel, J. Jakubko a R. Ludha (všetci Teplice) sedeli na lavičke/
.

