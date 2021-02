Futbalisti FK Pohronie zvíťazili nad ŠKF Sereď 2:0

ŠKF Sereď - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:2 (0:0)



Góly: 63. Mečiar (vlastný), 71. Fadera (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka - Roszbeck, Jánošík, ŽK: Espinar, Fábry, Iván - Adler Da Silva, ČK: 59. Hučko (Sereď), bez divákov.



Sereď: Yakubu - Morong (79. Kvesič), Hučko, Mečiar, Mlakar - Machuča - Bušnja (65. Jureškin), Fábry, Espinar (60. Potoma), Iván - Lačný



FK Pohronie: Hrdlička - Štrba, Pavlík, Heurtaux, Petrák - Mazan (87. Weir), Bangala - Blahút (65. Malle), Adler Da Silva, Fadera (83. Badolo) - Chvěja (83. Galuška)

Zlaté Moravce 9. februára (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v utorňajšej dohrávke 18. kola Fortuna ligy 2020/2021 v Zlatých Moravciach nad ŠKF Sereď 2:0. Odlepili sa tak z posledného miesta tabuľky a s 18 bodmi im patrí 9. miesto. Osemnásť bodov majú aj desiaty Trenčín a jedenáste Michalovce, posledná je so 17 bodmi Senica. Sereď je siedma so ziskom 19 bodov.Úvodné dejstvo prinieslo obojstranne svižný futbal. Už v prvej minúte poslal hosťujúci Mazan prudký center z ľavej strany, no Adler z päťky mieril vedľa. Na opačnej strane Espinar posadil loptu na hlavu Mečiara, ktorého výbornú hlavičku Hrdlička reflexívne vytesnil na rohový kop. Prebiehala 24. minúta, Mazan rozohral štandardnú situáciu, no Pavlíkovu dobre mierenú hlavičku Yakubu v páde vyškriabal z pravého dolného rohu brány. Po polhodine sa hry sa v dobrej palebnej pozícii ocitol Fadera, z trinástich metrov ale nenamieril medzi žrde. V 43. minúte po centri Mazana hlavičkoval tesne mimo Štrba a vzápätí sa zoči-voči Yakubuovi zjavil Adler, ale domáci gólman si s jeho prudkou strelou poradil.Po zmene strán sa rozpútal neľútostný boj o body. V 58. minúte skúšal šťastie agilný Adler, Yakubu ale kryl. O minútu sa z hracej plochy porúčal po červenej karte domáci kapitán Hučko. Hostia presilovku využili už v 63. minúte, keď Mačiar upratal loptu do vlastnej siete po prieniku Faderu. V 70. minúte sa vyznamenal Yakubu, ktorý zneškodnil gólovú strelu Mazana. O minútu po faule Mečiara na Faderu v šestnástke sám faulovaný aj s kusom šťastia penaltu premenil. V 79. minúte mohlo byť pre Sereď ešte horšie, keď Malle vysunul Adlera, ktorý sám voči brankárovi mieril len do neho. V záverečnej desaťminútovke sa domáci snažili o kontaktný gól, ale Pohronie si dôležité víťazstvo postrážilo.