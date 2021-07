Futbalisti FK Pohronie zvíťazili nad Michalovcami

FK Pohronie – MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)



Góly: 9. Ladji, 17. Lačný. Rozhodovali: Kišš – Vorel, Zemko. ŽK: Špiriak, Výbošťok – Begala, Kvocera, 897 divákov.



Zostavy:



Pohronie: Slančík – Špiriak, Paluszek, Čmovš, Blahút – Badolo (80. Šmatlák), Pajer, Mazan, Ladji (70. Výbošťok) – Adler Da Silva (90. Jenat), Lačný



Michalovce: Száraz – Kotula, Artabe, Vaško, Vojtko – Neofytidis - Magda (46. Trusa) Begala (67. Popovits), Oshima (67. Kvocera), Žofčák (84. Ranko) – Kanu

Žiar nad Hronom 31. júla (TASR) - Futbalisti FK Pohronie zvíťazili v sobotnom domácom zápase 2. kola Fortuna ligy nad Michalovcami 2:0. O troch bodoch rozhodli už v prvom polčase, keď sa presadili Ladji a Miloš Lačný.Pohronie začalo aktívne, od začiatku sa tlačilo pred bránku súpera. Száraz musel zasahovať už v druhej minúte po strele Adlera a v šiestej išiel do víťazného súboja s Lačným, ktorý nebezpečne číhal na päťke. V deviatej bol však prikrátky na presnú strelu Ladjiho spoza šestnástky – 1:0. Hostia odpovedali ešte pred štvrťhodinou, Žofčák po spolupráci s Kanuom rozvlnil sieť krúžnou strelou, ale podľa čiarového arbitra z ofsajdu. Domáci túto výstrahu zobrali vážne a zvýšili na 2:0 po peknom prieniku Lačného do stredu pokutového územia, odkiaľ zasunul loptu parádne k žrdi. Futbalisti Pohronia dominovali na ihrisku aj v ďalších minútach, ale do vyloženej šance sa nedostali a v závere polčasu mohli pykať. Michalovčania ožili a mohli skórovať najmä v 38. minúte, keď sa aktívny Kanu pekne dostal do pokutového územia, dobre vystrelil, ale kvalitný zákrok predviedol aj brankár Slančík.Pohronie malo šancu hneď na začiatku druhého polčasu. Badolo vyslal center z pravej strany na bližšiu žrď, kde hlavičkoval Adler, no mieril nepresne. Hostia sa potom viac snažili smerom dopredu, pohrozili Kotulom, ktorý spoza veľkého vápna parádne strieľal k žrdi a poriadne natiahol domáceho gólmana. Ten už v ďalšom priebehu nemal výraznejšiu prácu, chýbali vyložené šance, takže polčasový stav zostal nemenný. Nedokázal ho zmeniť ani Blahút v závere, keďže jeho tvrdá strela bola zblokovaná.: ".“.“