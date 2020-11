FORTUNA LIGA: Futbalisti FK Senica remizovali so ŠKF Sereď

FK Senica - ŠKF Sereď 2:2 (1:0)



Góly: 14. Fotr, 90.+1 Malec - 89. Jarovič, 90.+4 Lačný. Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Borsányi, ŽK: Gallovič - Michalík, Adekuoroye, ČK: 70. Fotr (Senica)



Senica: Fryšták – Kopečný, Asanovič, Carrillo, Šimčák – Addo, Gallovič (90. Duda) – Fotr, Piroska, Yenne (54. Košťál, 90.+ Nemec) – Malec



Sereď: Yakubu – Morong, Hučko, Michalík, Mečiar (78. Slaninka) – Šumský (78. Jarovič), Adekuoroye – Bušnja (83. Jureškin), Pankaričan (46. Potoma), Iván – Lačný

Senica 17. novembra (TASR) - Futbalisti FK Senica remizovali v utorňajšom domácom stretnutí Fortuna ligy s ŠKF Sereď 2:2. Hostia nezvíťazili v siedmom zápase za sebou a v tabuľke sú na 8. mieste so 14 bodmi o dva pred Senicou.V dohrávke 13. kola Fortuna ligy pricestovali na Záhorie Seredčania, ktorí nastúpili už aj s útočníkom Lačným. Práve tento hráč sa dostal do úvodnej šance zápasu v 6. minúte, keď osamotený hlavičkoval asi zo 7 metrov, ale len do náručia brankára Fryštáka. Na ihrisku bolo vedľa súbojov, hralo sa prevažne v strede poľa. Seničanom sa podarilo dostať do vedenia v 14. minúte po štandardke Pirosku, brankár Yakubu vyboxoval loptu na 16-ku, odkiaľ ju Fotr hlavou poslal do siete. Potom na dlhé minúty bolo málo vzruchu. Až v posledných 10 minútach sa domáci dostali do troch zakončení. V 37. minúte po prihrávke Maleca strieľal Fotr, ale len do brankárovho náručia. Obrovskú možnosť mal tento hráč v 44. minúte, keď z ľavej strany unikol obrane, v 16-ke chcel ešte prihrávať lepšie postavenému Yennemu, ale obranca hostí loptu odkopol na rohový kop. V 45. minúte si loptu Addo pekne narazil s Piroskom, jeho tvrdá strela však letela len vedľa bránky Yakubu.Aj v druhom polčase pokračoval nepekný futbal s množstvom súbojov, hra bola veľmi rozkúskovaná a prerušovaná. V 59. minúte sa po prihrávke Košťála dostal do dobrej streleckej pozície Fotr, zakončenie však bolo slabé, keď našiel len brankára. Hra sa ešte viac rozkúskovala v 70. minúte, keď bol vylúčený domáci Fotr. Hostia sa snažili početnú prevahu využiť a samotný záver stretnutia bol veľmi dramatický. Najskôr v 89. minúte sa po centri z pravej strany presadil striedajúci útočník Jarovič - 1:1. V nadstavenom čase sa domácim podarilo opäť dostať do vedenia a vyzeralo to, že konečne zdolajú Sereď. Po Piroskovom priamom kope hlavičkoval Asanovič a loptu pri zadnej žrdi poslal do siete Malec - 2:1. V päťminútovom nadstavení však padol ešte jeden gól a body sa nakoniec delili. Lačný dostal prihrávku od Hučka na 16-ku a umiestnenou strelou do ľavej šibenice vyrovnal na konečných 2:2.