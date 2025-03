SÚHRN: Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali s KFC Komárno

22. kolo Nikí ligy:



FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno 2:2 (1:0)



Góly: 32. Smékal, 62. Špiriak - 75. Németh, 84. Špalek. Rozhodovali: Valent – Roszbeck, Vitko, ŽK. Faško - Ožvolda



Podbrezová: Danko – Koštrna, Markovic, Mielke – Kováčik, Faško (74. Palumets), Paraj (90+1. Luka), Chyla, Deml – Yirajang, Smékal



Komárno: Dlubáč – Špiriak, Pillár, Šimko, Rudzan – Kubista (64. Németh), Žák, Ožvolda (83. Tóth) – Sliacky (64. Bayemi), Sylvestr (74. Špalek), Ganbold





Futbalisti MFK Skalica -remizovali s AS Trenčín

Niké liga - 22. kolo:



MFK Skalica - AS Trenčín 0:0



Rozhodovali: Očenáš – Pacák, Vass, ŽK: Mášik – Bondarenko, Fiala, Suleiman, Doesburg, 631 divákov



Skalica: Junas – Gaži, Hradecky, Šuver, Morong – Pudhorocký, Nagy (34. Mášik), Smejkal (79. Černek), Vlasko (63. Matejov), Leginus (79. Fábry) – Matějka (34. Sobczyk)



Trenčín: Katić – Pavek, Bondarenko, Bessilé, Skovajsa – Gajdoš, Goss, Bariš – Nsumoh (53. Fiala), Suleiman (90+4. Khan), Mikulaj (53. Doesburg).



Futbalisti FC Košice zdolali MFK Zemplín Michalovce, rozhodol Kružliak

Niké liga, 22. kolo:



FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (1:1)



Góly: 41. Faško, 55. Čerepkai, 90.+4 Kružliak - 14. a 52. Taylor-Hart. Rozhodcovia: Kružliak - Pozor, Straka, ŽK: Jakubko, Kružliak - Bednár, Risvanis, ČK: 31. Zubairu (Mich.) po 2. ŽK, 5422 divákov.







Košice: Šípoš - Kružliak, Jakubko, Jakúbek - Benissan (80. Miljanič), Gallovič, Zsigmund (57. Kenzhebek), Jones (57. Takáč) - Niarchos (90.+6 Fabiš), Čerepkai (80. Magda), Faško



Michalovce: Budinský - Taraduda, Dzocenidze, Risvanis, Madu - Bednár, Zubairu - Taylor-Hart, Musák (68. Cottrell), Kyziridis (85. Žofčák) - Marcin (62. Sivi, 68. Ikoba)

Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda zdolali MFK Ružomberok

Niké liga - 22. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 3:0 (2:0)



Góly: 40. a 64.Ramadan, 43. Yapi. Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Halíček, ŽK: Dukanovič (DAC), 3879 divákov



DAC: Popović - Kapanadze, Kačaraba, Ortiz, Andzouana–Tuboly (61. Barišić), Bajo (71. Dukanovič), Herc–Yapi (71. Bősze), Trusa (61. Dimun), Ramadan (82. Blaško)



Ružomberok: Bačkovský – Madleňák, Mojžiš, Malý – Lavrinčík (70. Múdry) – Selecký ((70. Gomola), Chrien, Souček, Luterán (46. Chobot) – Gerec (70. Boďa), Hladík (79. Tučný)



Futbalisti ŠK Slovan Bratislava podľahli FC Spartak Trnava

Niké liga - 22. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)



Gól: 12. Azango. Rozhodovali: Kišš - Hancko, Ferenc, ŽK: Ibrahim - Šulek, Ďuriš, Kratochvíl, Pich, Frelih, Holík, Twardzik, 12.894 divákov.



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia (85. Mustafič), Bajrič, Vojtko (56. Zuberu) - Savvidis (74. Metsoko), Ibrahim (74. Voet) - Barseghjan, Tolič, Mak - Strelec



Trnava: Frelih - Šulek (82. Procházka), Ujlaky, Twardzik, Holík - Kratochvíl, Zeljkovič, Ofori (67. Paur) - Daniel, Ďuriš, Azango (77. Pich)

Futbalisti Dukla Banská Bystrica podľahli MŠK Žilina

Niké liga - 22. kolo:



MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina 1:2 (0:2)



Góly: 75. Pišoja – 16. Ďuriš, 34. Migaľa (vlastný).



Rozhodovali: Glova – Bednár, Juhos, ŽK: Malec, Godál – Kopásek, Belko. ČK: 57. Willwéber (B. Bystrica) za faul v gólovej šanci súpera. Diváci: 964.



Banská Bystrica: Trnovský – Pišoja, Godál, Willwéber, Migaľa – Babacar Sy (73. Veselovský), Hlinka, Richtárech (82. Malec), Victor (67. Slebodník) – Ezeh, Rymarenko



Žilina: Belko – Kopásek, Hubočan, Drame – Sanusi (90+2 Narimanidze), Gidi (75. Káčer), Sauer, Bari – Iľko (75. Prokop), Adang (65. Jambor), Ďuriš (75. Kóša)



Podbrezová 1. marca (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali v 22. kole Niké ligy s KFC Komárno 2:2. Po základnej časti najvyššej slovenskej súťaže obsadili piate miesto, Komárňania skončili na 8. mieste.Domáci sa ujali vedenia v 32, minúte, keď Smékal spoza šestnástky vymietol horný roh bránky. V 62. minúte zvýšil Špiriak na 2:0. Komárňania však v ďalších minútach zvýšili aktivitu a v záverečnej štvrťhodine sa im podarilo vyrovnať zásluhou Németha a Špaleka.Futbalisti MFK SKalica remizovali v 22. kole Niké ligy s AS Trenčín 0:0. V 80. minúte síce domáci dopravili loptu do siete, no gól Petra Podhorského napokon neplatil pre ofsajd. Skaličania obsadili po základnej časti v tabuľke 11. miesto, Trenčín skončil na 10. priečke.Futbalisti FC Košice skompletizovali šesticu tímov, ktorá si zahrá v skupine o titul v Niké lige. V sobotňajšom zápase 22. kola zvíťazili nad priamym konkurentom v boji o postup MFK Zemplín Michalovce 3:2, vďaka čomu preskočili svojho súpera. Hrdinom domácich sa stal obranca Dominik Kružliak, ktorý strelil víťazný gól v nadstavenom čase. Michalovce budú hrať v skupine o udržanie sa.Pre Košice ide o historicky prvú účasť v skupine o titul. Odštartujú ju domácim zápasom proti Slovanu Bratislava. Michalovčania nepredĺžili svoju sériu ôsmich zápasov bez prehry.V Košickej futbalovej aréne sa hral od úvodu pútavý futbal, pričom na domácich bola zreteľná snaha o prvý gól. V 10. minúte mal k nemu blízko Benissan, no strelu z hranice šestnástky poslal len do pravej žrde. O štyri minúty vyšiel hosťom rýchly protiútok, v ktorom kapitán Marcin potiahol akciu po pravom krídle, zbavil sa hráča a z jeho prihrávky vyťažil nepokrytý Taylor-Hart - 0:1. Košičania pokračovali v ofenzívnej snahe, ktorá vyústila do druhej žltej karty pre Zubairua. Hostia držali tesný náskok do 41. minúty, v ktorej Dzocenidze neodzbrojil Niarchosa, ktorého strelu vyrazil brankár Budinský priamo pred Faška - 1:1. Atraktívny futbal pokračoval aj po zmene strán. Hosťom vyšiel v 52. minúte protiútok, v ktorom to vzal Taylor-Hart na seba a strelou k bližšej žrdi upravil na 1:2. Košičania pokračovali v tlaku a Čerepkai zužitkoval Faškov center - 2:2. Domáci hráči sa naďalej snažili o víťazný gól a dočkali sa v nadstavenom čase. Hostia odvrátili viacero centrovaných lôpt, no brankár Budinský inkasoval po tom, čo ho hlavičkou z ostrého uhla prekonal Kružliak - 3:2.Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v sobotňajšom dueli 22. kola Niké ligy doma nad Ružomberkom 3:0.DAC mohol už po desiatich minútach viesť o tri góly. Najprv Trusa a Ramadan pätičkami pohrozili bránu, potom Kačaraba hlavičkoval z blízka tesne vedľa. V 40. minúte prišiel prvý gól zápasu, na Yapiho center najlepšie nabehol Ramadan a zblízka poslal loptu do siete – 1:0. O tri minúty už viedol DAC dvojgólovým rozdielom. Tentokrát centroval loptu Ramadan a Yapi z päťky nepochybil – 2:0. Skvele hrajúci Ramadan sa presadil aj v druhom polčase, keď v 64. minúte z hranice šestnástky prekonal Bačovského – 3:0. Blízko ku gólu bol aj Souček, v 67. minúte trafil z blízka brvno. DAC zvíťazil zaslúžene a po základnej časti skončil na piatom mieste.Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom šlágri záverečného 22. kola základnej časti Niké ligy na ihrisku Slovana Bratislava 1:0. "Belasí" utrpeli tretiu prehru v sezóne, do nadstavbovej skupiny o titul pôjdu so štvorbodovým náskokom pred Žilinou. Tretia Trnava stráca na úradujúceho majstra a lídra tabuľky päť bodov.Spartak, ktorý sa musel na Tehelnom poli zaobísť bez svojich fanúšikov, rozhodol o víťazstve exportným gólom Azanga v 12. minúte. Slovan sa v ofenzíve trápil, vo veľkých šanciach neuspeli Mak so Strelcom. Vyrovnania sa "belasí" nedočkali ani v nadstavenom čase, keď ich ofenzívu išiel podporiť aj brankár Takáč.Trnavčania odplatili úhlavnému rivalovi domácu októbrovú prehru 0:1 a zdramatizovali boj o titul. Slovan nevyhral tretí duel po sebe, nepriaznivú sériu bude môcť ukončiť budúci víkend v prvom kole nadstavby na pôde Košíc. Trnava privíta Dunajskú Stredu.Futbalisti Banskej Bystrice neuspeli v sobotňajšom stretnutí 22. kola Niké ligy, keď podľahli Žiline 1:2 a zaknihovali siedmu prehru v rade. V tabuľke tak zostali na poslednej priečke. Tím spod Dubňa naplno bodoval po štyroch zápasoch bez výhry a poistil si druhé miesto.V prvom polčase hostia zužitkovali prevahu na ihrisku do dvoch gólov. Po štvrťhodine sa presadil po akcii Adanga Dávid Ďuriš presnou strelou spoza šestnástky k žrdi a v 34. minúte po centri Bariho si loptu zrazil do vlastnej bránky Migaľa. Domáci nastúpili do druhého dejstva aktívnejšie, ale ich kapitán Willwéber fauloval v gólovej šanci na hranici šestnástky Iľka a videl červenú kartu. Oslabení Bystričania znížili po rohu Rymarenka a hlavičke Pišoju na 1:2, ale v záverečnom tlaku vyrovnávajúci zásah nepridali po nevyužitej šanci Maleca.