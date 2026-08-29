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Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali s FC Košice 2:2
Hostia mali v prvom polčase navrch herne aj gólovo.
Autor TASR
Podbrezová 29. augusta (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali a FC Košice 2:2 v sobotňajšom zápase 6. kola Niké ligy. Hostia viedli po 1. polčase 2:0, no nádejné skóre nedotiahli do trojbodového zisku. V záverečnej štvrťhodine sa museli brániť početnej nevýhode.
Hostia mali v prvom polčase navrch herne aj gólovo. Dôležitý moment priniesla 37. minúta, v ktorej domáci brankár Trnovský odstúpil pre zranenie. Jeho náhradník Domaniský inkasoval ešte do prestávky dva góly. V 41. minúte ho z priameho kopu prekonal Palumets a v nadstavenom čase dorazil Rehušovu strelu Kakay - 0:2. Domáci tréner poslal do druhého polčasu do hry Chimineca, ktorý už v 48. minúte strelou bez prípravy znížil na 1:2. Druhý polčas bol v réžii Podbrezovej, ktorá vyrovnala v 64. minúte zásluhou Kováčika. Tretí gól však už nepridala a hostia sa dokázali ubrániť aj oslabeniu po druhej žltej karte Damjanoviča v 77. minúte.
Hostia mali v prvom polčase navrch herne aj gólovo. Dôležitý moment priniesla 37. minúta, v ktorej domáci brankár Trnovský odstúpil pre zranenie. Jeho náhradník Domaniský inkasoval ešte do prestávky dva góly. V 41. minúte ho z priameho kopu prekonal Palumets a v nadstavenom čase dorazil Rehušovu strelu Kakay - 0:2. Domáci tréner poslal do druhého polčasu do hry Chimineca, ktorý už v 48. minúte strelou bez prípravy znížil na 1:2. Druhý polčas bol v réžii Podbrezovej, ktorá vyrovnala v 64. minúte zásluhou Kováčika. Tretí gól však už nepridala a hostia sa dokázali ubrániť aj oslabeniu po druhej žltej karte Damjanoviča v 77. minúte.
Niké liga, 6. kolo
FK Železiarne Podbrezová - FC Košice 2:2 (0:2)
Góly: 48. Chiminec, 64. Kováčik - 41. Palumets, 45.+5 Kakay. Rozhodcovia: Chromý – Štrbo, Bednár, ŽK: Deml, Paraj, Chyla, Luka - Kakay, Maraš, ČK: 77. Damjanovič (po 2. ŽK), 912 divákov.
Podbrezová: Trnovský (38. Domaniský) - Lampreht, Luka, Kejval - Kováčik, Paraj, Chyla (84. Mrvaljevič), Deml - Chrien (84. Silagadze) - Miljanič (46. Chiminec), Šiler
Košice: Kira - Kakay, Damjanovič, Kružliak, Kóša - Palumets (83. Magda), Lichý, Sovič (69. Kahvič) - Maraš (82. Dimun), Rehuš (58. Gallovič)
FK Železiarne Podbrezová - FC Košice 2:2 (0:2)
Góly: 48. Chiminec, 64. Kováčik - 41. Palumets, 45.+5 Kakay. Rozhodcovia: Chromý – Štrbo, Bednár, ŽK: Deml, Paraj, Chyla, Luka - Kakay, Maraš, ČK: 77. Damjanovič (po 2. ŽK), 912 divákov.
Podbrezová: Trnovský (38. Domaniský) - Lampreht, Luka, Kejval - Kováčik, Paraj, Chyla (84. Mrvaljevič), Deml - Chrien (84. Silagadze) - Miljanič (46. Chiminec), Šiler
Košice: Kira - Kakay, Damjanovič, Kružliak, Kóša - Palumets (83. Magda), Lichý, Sovič (69. Kahvič) - Maraš (82. Dimun), Rehuš (58. Gallovič)