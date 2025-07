Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili nad FC Košicami 3:1

Podbrezová 27. júla (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v úvodnom kole Niké ligy nad Košicami 3:1 a pripísali si prvé tri body do tabuľky. Hostia z východu po prehre 2:3 s Grodnom v úvodnom zápase druhého predkola Konferenčnej ligy neuspeli ani v domácej súťaži.



Košice mohli už v úvode otvoriť skóre po dobrej strele Magdu z ľavej strany šestnástky, zasiahol Rehák. Na opačnej strane mieril už za vytrvalého dažďa z otočky do brvna Havrylenko. Ten sa napokon tešil z gólu v závere polčasu, keď ho z ľavej strany našiel na pravej Smékal a voľný ukrajinský stredopoliar sa nemýlil. Po zmene strán mohol Havrylenko zvýšiť na 2:0, pálil z voleja a Šípoš vytlačil loptu na brvno. Napokon však kapituloval z penalty, keď po ruke Madleňáka mieril Smékal z bieleho bodu presne k žrdi. Košičania po hodine hry znížili parádnou strelou Jakúbeka do ľavého horného rohu bránky. Tento hráč mohol po daždi i vyrovnať, no vychytal ho Rehák a vzápätí domáci udreli z protiútoku Kujabim, ktorý pretavil svoj únik do konečného stavu 3:1.







1. kolo NL:



FK Železiarne Podbrezová – FC Košice 3:1 (1:0)



Góly: 41. Havrylenko, 54. Smékal (z 11m), 80. Kujabi – 62. Jakúbek. Rozhodovali: Smolák – Hancko, Hrmo. ŽK: Mielke - Magda, 1108 divákov



Podbrezová: Rehák – Niňaj (84. Luka), Markovič, Mielke – Deml, Palumets, Chyla (84. Paraj), Havrylenko (90. Sallah) – Štefánik (68. Tatolna) – Smékal, Šiler (68. Kujabi)



Košice: Šípoš – Kružliak (46. Madleňák), Krivák, Jakubko – Kakay (72. Palacin), Dimun, Gallovič (62. Sovič), Jakúbek, Magda (62. Čerepkai) – Jones (81. Goljan), Perišič