Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili na ihrisku FC Košice 4:2
Autor TASR,aktualizované
Košice 25. októbra (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v sobotňajšom zápase 12. kola Niké ligy na ihrisku FC Košice 4:2. V tabuľke poskočili na 6. miesto o bod pred Komárno. Košičania sú so siedmimi bodmi naďalej na poslednom 12. mieste s dvojbodovou stratou na Prešov.
V úvode zápasu mali viac z hry hostia, ktorí hrali ofenzívnejšie, no defenzívu Košíc dlho nevedeli prekonať. Tím viackrát podržal aj brankár Kira, no v 28. minúte kapituloval. Domáci spravili chybu v strede ihriska, po ktorej sa do úniku dostal Galčík a otvoril skóre. O štyri minúty sa Košičania predčasne radovali z vyrovnávajúceho gólu, keď VAR odhalil faul predchádzajúci gólu Miljaniča. V 40. minúte síce Kira vystihol penaltu Šilera, no ten z následnej dorážky upravil na 0:2. Domáci dokázali ešte do prestávky znížiť po tom, čo si Kružliak ideálne nabehol na center Čerepkaia - 1:2. Zaujímavé dianie priniesol aj druhý polčas, v ktorom Kováčik a Galčík zvýšili náskok hostí na 1:4. Košičania takmer okamžite znížili po góle striedajúceho Palacina - 2:4. Hoci tempo hry výrazne nekleslo, diváci už ďalší gól nevideli.
Niké liga, 12. kolo
FC Košice - FK Železiarne Podbrezová 2:4 (1:2)
Góly: 45. Kružliak, 73. Palacin - 28. a 70. Galčík, 40. Šiler (11 m), 58. Kováčik. Rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Zemko, ŽK: Havrylenko (Podbr.), 2234 divákov.
Košice: Kira - Kružliak, Jakúbek (34. Dimun), Magda - Kakay, Zsigmund (73. Metu), Gallovič, Kovács (61. Palacin) - Miljanič (73. Perišič), Čerepkai, Goljan (61. Jones)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Kováčik (65. Havrylenko), Štefánik, Palumets (80. Hakobyan), Sanusi - Marcin (65. Deml) - Galčík (84. Chyla), Šiler (80. Kujabi)
hlasy (zdroj: TASR):
František Straka, tréner FC Košice: „Som veľmi sklamaný. Chceli sme potvrdiť body, ktoré sme získali proti Michalovciam. Bola to facka, ktorú sme nečakali. V prvom polčase sme sa vôbec nedostávali do hry, boli sme pomalí s loptou a chýbala nám rýchlosť aj dôraz. Súper bol dnes dôraznejší. Zároveň sme dnes spravili priveľa individuálnych chýb.“
Štefan Markulík, tréner FK Železiarne Podbrezová: „Myslím si, že to bolo zaslúžené víťazstvo. Mali sme fantastický prvý polčas, v ktorom sme viedli. Všetko nám fungovalo. V závere sme inkasovali veľmi lacný gól zo štandardnej situácie, ktorým sme dali domácim možnosť vrátiť sa do zápasu. Snažili sme sa udržať si zodpovednosť a disciplínu. Je dôležité neustále to zdôrazňovať hráčom. V druhom polčase sme po pekných akciách odskočili súperovi na rozdiel troch gólov.“
