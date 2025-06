Futbalisti Francúzska zdolali Dánsko a postúpili do semifinále

ME do 21 rokov - štvrťfinále



Štadión Tatran Prešov



Dánsko - Francúzsko 2:3 (1:1)



Góly: 18. Bischoff, 49. Sörensen - 44. Cisse, 84. Merlin, 85. Tel. Rozhodcovia: Van der Eijk - Bluemink, De Groot (Hol.), ŽK: Provstgaard (Dánsko), 5500 divákov



Dánsko: Jungdal - Gaaei, Kristensen, Provstgaard, V. B. Jensen (86. Jelert) - Fraulo, Nartey (86. Chukwuani), Sörensen - I. Jensen (60. Kvistgaarden), Osula (60. Harder), Bischoff (73. Boving)



Francúzsko: Restes - Doukoure, Matsima (81. Magassa), Lukeba, Merlin - Cisse, Agoume (81. Abline), Lepenant - Lemarechal (72. Barry), Tel, Odobert (90.+3. Sildillia)

Na snímke Francúzi smútia po druhom góle Dánska počas zápasu štvrťfinále Dánsko - Francúzsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Prešove v nedeľu 22. júa 2025. Foto: TASR- Veronika Mihaliková

Na snímke radosť futbalistov Dánska počas zápasu štvrťfinále Dánsko - Francúzsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Prešove v nedeľu 22. júna 2025. Foto: TASR- Veronika Mihaliková

Prešov 22. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska sú tretími semifinalistami ME vo futbale do 21 rokov. V nedeľnom štvrťfinálovom zápase v Prešove zdolali Dánsko 3:2, keď otočili skóre v závere zápasu. V boji o postup do finále sa v stredu 25. júna stretnú v Košiciach s víťazom súboja Nemecko - Taliansko.K prvej veľkej šanci prišlo v sedemnástej minúte od dánskeho stredopoliara Narteyho. Ten to skúsil z diaľky a jeho strelu musel brankár Restes vyraziť na rohový kop. O minútu neskôr však už nezachránil kiks svojho spoluhráča Lemarechala, ktorý prihral loptu do prázdneho priestoru na hranici šestnástky, odkiaľ pohotovo skóroval Bischoff. Francúzi zvýšili svoj tlak pred prestávkou, prudkú strelu Tela, ktorý to skúsil z voleja, zneškodnil brankár Jungdal. Kapituloval v 44. minúte po individuálnej akcii Cisseho, ktorý obohral Kristensena, potiahol si loptu na kraj päťky a prekonal gólmana belgického Westerlo.Jeho tím dokázal ísť znova do vedenia gólom zo šatne. Akcia začal dlhým vhadzovaním V. B. Jensena, ktorý poslal loptu až pred malé vápno, kde ju pätou posunul Bischoff a do protipohybu brankára zakončil Sörensen. Ďalší gól mohol byť kuriózny, keďže Francúzi skórovali po tom, ako udržala loptu v hre rohová zástavka. Gól Tela však nakoniec neplatil po kontrole systému VAR pre ofsajd. Následne mohli mať favoriti stretnutia šancu z brejku, no rozhodca Van der Eijk sa necitlivo upískol po ruke Kristensena. Vyrovnania sa nakoniec dočkali v 84. minúte po prudkej strele Merlina spoza šestnástky a o minútu neskôr sa presadil zvnútra šestnástky strelou k vzdialenejšej žrdi Tel. Gól útočníka Tottenhamu sa ukázal ako víťazný.