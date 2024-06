Futbalisti Holandska zvíťazili nad Poľskom na ME vo futbale

D-skupina, 1. kolo:



Poľsko - Holandsko 1:2 (1:1)



Góly: 16. Buksa - 29. Gakpo, 83. Weghorst. Rozhodovali: Soares Dias – Soares, Ribeiro (všetci Port.), ŽK: Veerman



Poľsko: Szczesny - Bednarek, Salamon (87. Bereszynski), Kiwior - Frankowski, Zielinski (78. Piotrowski), Romanczuk (55. Slisz), Zalewski - Urbanski (55. Swiderski), Buksa, Szymanski (46. Moder)



Holandsko: Verbruggen - Dumfries, De Vries, Van Dijk, Ake (87. Van De Ven) - Schouten, Rejinders, Veerman (62. Wijnaldum) - Simons (62. Malen), Depay (81. Frimpong), Gakpo (81. Weghorst)

tabuľka D-skupiny:



1. Holandsko 1 1 0 0 2:1 3



2. Rakúsko 0 0 0 0 0:0 0



3. Francúzsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Poľsko 0 0 0 1 1:2 0

Hamburg 16. júna (TASR) - Futbalisti Holandska zvíťazili nad Poľskom 2:1 v úvodnom zápase oboch tímov na ME v Nemecku. Rozhodujúci gól strelil v 83. minúte striedajúci Wout Weghorst.Na štadióne v Hamburgu išli po štvrťhodine hry do vedenia Poliaci gólom Adama Buksu, na ktorý odpovedal v 29. minúte Cody Gakpo. Holanďania mali v celom zápase viac z hry a hoci Poliaci viackrát ofenzívne pohrozili, "" napokon dokázali potvrdiť prevahu.Poliaci nastúpia na ďalší zápas v piatok 21. júna od 18.00 v Berlíne proti Rakúsku, Holanďania budú hrať v rovnaký deň od 21.00 v Lipsku proti Francúzsku.Po obojstranne opatrnejšom úvode zápasu sa Holanďania snažili režírovať dianie. V 10. minúte bol blízko ku gólu Reijnders, no pravačkou zvnútra šestnástky tesne minul ľavú žrď. Po štvrťhodine sa Poliaci dostali k rohovému kopu, na center Zielinského ideálne vyskočil nepokrytý Buksa a hlavou potrestal zaváhanie defenzívy súpera - 1:0. Holanďania zareagovali zvýšenou aktivitou, Van Dijkove zakončenie po rohu vyrazil brankár Szeszny a Depayova strela bez prípravy minula jeho bránku. V 29. Gakpo potiahol loptu na polovici súpera, dostal sa k strele spred šestnástky, na ktorú síce Szczesny správne zareagoval, no smer lopty nešťastne zmenil Salamon - 1:1. Holanďania mali v prvom dejstve viac hry, častejšie držali loptu a predviedli aj viac streleckých pokusov. Gól však krátko pred prestávoku nepridal ani Gakpo, ktorý sa v ofenzívnej akcii dostal k zakončeniu, no zblízka minul bránu.V 59. minúte mohol Kiwior vrátiť Poliakom tesný náskok, keď ho Zalewski našiel pri vzdialenejšej žrdi, no brankára Verbruggena neprekonal. Aj v druhom polčase boli Holanďania aktívnejší a k víťazstvu im pomohli aj striedania. V 83. minúte Ake poslal z ľavej strany loptu do šestnástky, poľskú defenzívu zneistil pohyb Wijnalduma a nedôrazne pokrytý Weghorst po dvoch minútach na trávniku prekonal Szczesného - 2:1. V 90. minúte boli Poliaci blízko k vyrovnaniu. Piotrowski sa v šestnástke presadil cez Reijndersa, prihrávkou našiel Modera, no jeho strelu bez prípravy Verbruggen dokázal vyraziť.