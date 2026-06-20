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Futbalisti Holandska zvíťazili Švédskom v F-skupine
Holanďania začali napĺňať víťazné ambície už v 5. minúte.
Autor TASR
Houston 20. júna (TASR) - Futbalisti Holandska zvíťazili nad Švédskom 5:1 v sobotňajšom zápase základnej F-skupiny na MS. Bolo to pre nich prvé víťazstvo, po ktorom majú na konte štyri body. Švédi nenadviazali na triumf nad Tuniskom 5:1 z prvého zápasu a naďalej majú tri body.
Holanďania nastúpia na ďalší zápas v piatok 26. júna od 1.00 SELČ v Kansas City proti Tunisku, Švédi budú hrať v rovnakom čase v Arlingtone s Japonskom.
Holanďania začali napĺňať víťazné ambície už v 5. minúte. Prvú vážnejšiu šancu svojho tímu využil Brobbey, keď v šestnástke zužitkoval prihrávku Gakpa - 1:0. Švédi, ktorí zvíťazili v prvom zápase nad Tuniskom vysoko 5:1, ostali ešte viac zaskočení v 17. minúte, keď Dumfries poslal do šance Brobbeyho a ten upravil na 2:0. Švédi sa v závere prvého polčasu radovali z gólu Lagerbielkeho, no VAR odhalil tesný ofsajd.
Nádeje Švédov na bodový zisk definitívne zhasli krátko po zmene strán. Dumfriesovu loptu pred bránu usmernil Gakpo a prekonal Nordfeldta - 3:0. Holanďania boli psychicky aj herne na koni, duel mali pevne v rukách a Gakpo v 54. minúte zvýšil už na 4:0. Severania sa dočkali gólu v 59. minúte, keď sa po troch minútach na trávniku presadil striedajúci Elanga - 4:1. Ani tento moment nič nezmenil na obraze hry. Holanďania kontrolovali dianie na ihrisku a ofenzívne snahy Švédov držali ďaleko od vlastnej brány. Definitívnu podobu výsledku dal v 89. minúte Summerville - 5:1.
Holanďania nastúpia na ďalší zápas v piatok 26. júna od 1.00 SELČ v Kansas City proti Tunisku, Švédi budú hrať v rovnakom čase v Arlingtone s Japonskom.
MS vo futbale, F-skupina
Holandsko - Švédsko 5:1 (2:0)
Góly: 5. a 17. Brobbey, 47. a 54. Gakpo, 89. Summerville – 59. Elanga. Rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.), ŽK: Gudmundsson, Ayari, Bergvall, 68.777 divákov.
Holandsko: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, De Jong (60. Koopmeiners), Reijnders (60. Til) – Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang)
Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (56. Elanga), Nygren (56. Bergvall), Karlström (56. Zeneli), Ayari (79. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud) – Gyökeres, Isak.
Holandsko - Švédsko 5:1 (2:0)
Góly: 5. a 17. Brobbey, 47. a 54. Gakpo, 89. Summerville – 59. Elanga. Rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.), ŽK: Gudmundsson, Ayari, Bergvall, 68.777 divákov.
Holandsko: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, De Jong (60. Koopmeiners), Reijnders (60. Til) – Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang)
Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (56. Elanga), Nygren (56. Bergvall), Karlström (56. Zeneli), Ayari (79. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud) – Gyökeres, Isak.
Holanďania začali napĺňať víťazné ambície už v 5. minúte. Prvú vážnejšiu šancu svojho tímu využil Brobbey, keď v šestnástke zužitkoval prihrávku Gakpa - 1:0. Švédi, ktorí zvíťazili v prvom zápase nad Tuniskom vysoko 5:1, ostali ešte viac zaskočení v 17. minúte, keď Dumfries poslal do šance Brobbeyho a ten upravil na 2:0. Švédi sa v závere prvého polčasu radovali z gólu Lagerbielkeho, no VAR odhalil tesný ofsajd.
Nádeje Švédov na bodový zisk definitívne zhasli krátko po zmene strán. Dumfriesovu loptu pred bránu usmernil Gakpo a prekonal Nordfeldta - 3:0. Holanďania boli psychicky aj herne na koni, duel mali pevne v rukách a Gakpo v 54. minúte zvýšil už na 4:0. Severania sa dočkali gólu v 59. minúte, keď sa po troch minútach na trávniku presadil striedajúci Elanga - 4:1. Ani tento moment nič nezmenil na obraze hry. Holanďania kontrolovali dianie na ihrisku a ofenzívne snahy Švédov držali ďaleko od vlastnej brány. Definitívnu podobu výsledku dal v 89. minúte Summerville - 5:1.
tabuľka F-skupiny:
1. Holandsko 2 1 1 0 7:3 4
2. Švédsko 2 1 0 1 6:6 3
3. Japonsko 1 0 1 0 2:2 1
4. Tunisko 1 0 0 1 1:5 0
1. Holandsko 2 1 1 0 7:3 4
2. Švédsko 2 1 0 1 6:6 3
3. Japonsko 1 0 1 0 2:2 1
4. Tunisko 1 0 0 1 1:5 0