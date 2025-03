Futbalisti Holstein Kiel zvíťazili na ihrisku Unionu Berlín

Bundesliga - 24. kolo:



Union Berlín - Holstein Kiel 0:1 (0:1)



Gól: 43. Gigovič



/L. Bénes od 65. min - D. Javorček od 83. min/



FC Augsburg - SC Freiburg 0:0





Berlín 2. marca (TASR) - Futbalisti FC Augsburg a SC Freiburg remizovali 0:0 v nedeľňajšom zápase 24. kola Bundesligy. Pre Augsburg to bola štvrtá deľba bodov z uplynulých šiestich zápasov, ktorou ukončil štvorzápasovú víťaznú sériu Freiburgu.Hráči Holstein Kiel zvíťazili 1:0 na ihrisku Unionu Berlín. Slovenský stredopoliar v tíme domácich László Bénes naskočil do hry v 65. minúte, jeho krajan Dominik Javorček hral za hostí od 83. minúty. Union prehral tretí zápas po sebe, pre Kiel to bolo prvé víťazstvo po šiestich zápasoch a figuruje na predposlednom 17. mieste v tabuľke.