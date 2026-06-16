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Futbalisti Iránu remizovali s Novým Zélandom 2:2
Iránčania síce začali aktívnejšie, ale z prvej nebezpečnejšej akcie súpera hneď inkasovali.
Autor TASR
Los Angeles 16. júna (TASR) - Futbalisti Iránu remizovali vo svojom úvodnom dueli na MS 2026 s Novým Zélandom 2:2. V stretnutí G-skupiny v Los Angeles museli dvakrát doťahovať náskok súpera. Dvoma gólmi sa v novozélandskom drese blysol krídelník Elijah Just.
Asistencie pri oboch zásahoch Justa si pripísal kapitán Chris Wood. Jeho tím sa však nedočkal historicky prvého víťazstva na svetových šampionátoch, kde zaznamenal štvrtý nerozhodný výsledok za sebou. V 64. minúte totiž deľbu bodov zariadil presnou hlavičkou Mohammad Mohebi po centri Ramina Rezaeiana, ktorý sa predtým zapísal aj do streleckej listiny.
Irán čaká ďalší zápas na šampionáte v nedeľu 21. júna o 21.00 SELČ proti Belgicku, Nový Zéland sa v noci na pondelok o 3.00 SELČ stretne s Egyptom.
Iránčania síce začali aktívnejšie, ale z prvej nebezpečnejšej akcie súpera hneď inkasovali. V 7. minúte sa po dlhej lopte od brankára Crocombea dostali All Whites až do šestnástky súpera, kapitán Wood pripravil loptu Justovi, ktorý si prehodil loptu na pravačku a parádne otvoril skóre - 0:1. Na druhej strane mohol v 23. minúte vyrovnať Taremi, no jeho strela z hranice šestnástky opečiatkovala ľavú žrď bránky Beiranvanda. Skóre sa menilo až o jedenásť minút neskôr, keď sa pred gólmanom dostal k lopte Rezaeian a vyrovnal na 1:1. V nadstavenom čase sa po presnej hlavičke Nematiho tešil iránsky tím aj z druhého gólu, ale jeho autor stál v jasnom ofsajde.
Aj po prestávke sa ako prví presadili Novozélanďania a aj o druhú gólovú akciu tímu sa postarali rovnakí hráči - Just si v šestnástke narazil loptu s Woodom a šikovne zakončil ponad padajúceho obrancu i brankára Beiranvanda - 1:2. Tesný náskok ostrovanov však vydržal iba desať minút, pretože v 64. minúte gólovo udrelo aj na druhej strane. Na center Rezaeiana z pravej strany vyskočil nepokrytý Mohebi a presnou hlavičkou aj s pomocou žrde vyrovnal. Do konca zápasu sa už napriek viacerým sľubne sa črtajúcim akciám skóre nezmenilo a tak majú po prvých dueloch všetky štyri tímy skupiny na konte zhodne jeden bod.
Asistencie pri oboch zásahoch Justa si pripísal kapitán Chris Wood. Jeho tím sa však nedočkal historicky prvého víťazstva na svetových šampionátoch, kde zaznamenal štvrtý nerozhodný výsledok za sebou. V 64. minúte totiž deľbu bodov zariadil presnou hlavičkou Mohammad Mohebi po centri Ramina Rezaeiana, ktorý sa predtým zapísal aj do streleckej listiny.
Irán čaká ďalší zápas na šampionáte v nedeľu 21. júna o 21.00 SELČ proti Belgicku, Nový Zéland sa v noci na pondelok o 3.00 SELČ stretne s Egyptom.
MS 2026 - G-skupina
Los Angeles
Irán - Nový Zéland 2:2 (1:1)
Góly: 32. Rezaeian, 64. Mohebi - 7. a 54. Just. Rozhodcovia: Ramos – Morin, Bisguerra (všetci Mex.), ŽK: Hajsafi (Irán), 70.108 divákov.
Irán: Beiranvand - Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi - Mohebi, Ghoddos (65. Hajsafi), Ezatolahi, Yousefi (46. Ghayedi) - Moghanlou (53. Alipour), Taremi (80. Hosseinzadeh)
Nový Zéland: Crocombe - Payne (77. Elliot), Surman, Boxall, Cacace (68. Old) - Bell, Stamenic (90.+2 Bindon) - McCowatt (68. Thomas), Singh (90.+2 Randall), Just - Wood
Los Angeles
Irán - Nový Zéland 2:2 (1:1)
Góly: 32. Rezaeian, 64. Mohebi - 7. a 54. Just. Rozhodcovia: Ramos – Morin, Bisguerra (všetci Mex.), ŽK: Hajsafi (Irán), 70.108 divákov.
Irán: Beiranvand - Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi - Mohebi, Ghoddos (65. Hajsafi), Ezatolahi, Yousefi (46. Ghayedi) - Moghanlou (53. Alipour), Taremi (80. Hosseinzadeh)
Nový Zéland: Crocombe - Payne (77. Elliot), Surman, Boxall, Cacace (68. Old) - Bell, Stamenic (90.+2 Bindon) - McCowatt (68. Thomas), Singh (90.+2 Randall), Just - Wood
Iránčania síce začali aktívnejšie, ale z prvej nebezpečnejšej akcie súpera hneď inkasovali. V 7. minúte sa po dlhej lopte od brankára Crocombea dostali All Whites až do šestnástky súpera, kapitán Wood pripravil loptu Justovi, ktorý si prehodil loptu na pravačku a parádne otvoril skóre - 0:1. Na druhej strane mohol v 23. minúte vyrovnať Taremi, no jeho strela z hranice šestnástky opečiatkovala ľavú žrď bránky Beiranvanda. Skóre sa menilo až o jedenásť minút neskôr, keď sa pred gólmanom dostal k lopte Rezaeian a vyrovnal na 1:1. V nadstavenom čase sa po presnej hlavičke Nematiho tešil iránsky tím aj z druhého gólu, ale jeho autor stál v jasnom ofsajde.
Aj po prestávke sa ako prví presadili Novozélanďania a aj o druhú gólovú akciu tímu sa postarali rovnakí hráči - Just si v šestnástke narazil loptu s Woodom a šikovne zakončil ponad padajúceho obrancu i brankára Beiranvanda - 1:2. Tesný náskok ostrovanov však vydržal iba desať minút, pretože v 64. minúte gólovo udrelo aj na druhej strane. Na center Rezaeiana z pravej strany vyskočil nepokrytý Mohebi a presnou hlavičkou aj s pomocou žrde vyrovnal. Do konca zápasu sa už napriek viacerým sľubne sa črtajúcim akciám skóre nezmenilo a tak majú po prvých dueloch všetky štyri tímy skupiny na konte zhodne jeden bod.
hlasy po zápase /zdroj: FIFA, DPA/:
Ramin Rezaeian, obranca Iránu s bilanciou 1+1: „Chceli sme tri body, no vzhľadom na všetko, čím sme si v uplynulých dňoch prešli, musíme tento bod brať s pokorou. Ukázali sme obrovskú mentálnu silu. Dvakrát sme prehrávali, no ani na sekundu sme neprestali veriť nášmu systému a neustále sme sa tlačili dopredu. Skupina je úplne otvorená a my sme pripravení v ďalšom zápase nechať na ihrisku všetko.“
Elijah Just, autor dvoch gólov N Zélandu: „Je to naozaj výnimočné. Pred zápasom sme si stanovili viacero cieľov a prvým bolo streliť gól. Zisk jedného bodu je v poriadku a máme veľa pozitív, na ktorých môžeme stavať. Pre mňa bolo dať jeden gól niečo, o čom sa mi ani nesnívalo, a streliť dva je jednoducho úžasné.“
Ramin Rezaeian, obranca Iránu s bilanciou 1+1: „Chceli sme tri body, no vzhľadom na všetko, čím sme si v uplynulých dňoch prešli, musíme tento bod brať s pokorou. Ukázali sme obrovskú mentálnu silu. Dvakrát sme prehrávali, no ani na sekundu sme neprestali veriť nášmu systému a neustále sme sa tlačili dopredu. Skupina je úplne otvorená a my sme pripravení v ďalšom zápase nechať na ihrisku všetko.“
Elijah Just, autor dvoch gólov N Zélandu: „Je to naozaj výnimočné. Pred zápasom sme si stanovili viacero cieľov a prvým bolo streliť gól. Zisk jedného bodu je v poriadku a máme veľa pozitív, na ktorých môžeme stavať. Pre mňa bolo dať jeden gól niečo, o čom sa mi ani nesnívalo, a streliť dva je jednoducho úžasné.“
tabuľka G-skupiny:
1. Irán 1 0 1 0 2:2 1
1. Nový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. Belgicko 1 0 1 0 1:1 1
3. Egypt 1 0 1 0 1:1 1
1. Irán 1 0 1 0 2:2 1
1. Nový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. Belgicko 1 0 1 0 1:1 1
3. Egypt 1 0 1 0 1:1 1