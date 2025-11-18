Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti Japonska vyhrali nad Bolíviou 3:0

Japonský hráč Shuto Machino (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól v prípravnom zápase Japonsko - Bolívia v Tokiu 18. novembra 2025. Foto: TASR/AP

V súboji dvoch istých účastníkov svetového šampionátu vyhrala Kórejská republika v Soule nad Ghanou 1:0, rozhodujúci gól zaznamenal v druhom polčase Lee Tae-Seok.

Bratislava 18. novembra (TASR) - Futbalisti Japonska vyhrali v utorkovom prípravnom stretnutí nad Bolíviou hladko 3:0. V Tokiu sa o góly domácich postarali Daiči Kamada, Šuto Mačino a Keito Nakamura. Japonci už majú istú účasť na budúcoročných MS, Bolívia bude v marci hrať interkontinentálnu baráž.

V súboji dvoch istých účastníkov svetového šampionátu vyhrala Kórejská republika v Soule nad Ghanou 1:0, rozhodujúci gól zaznamenal v druhom polčase Lee Tae-Seok.



prípravné medzištátne zápasy:

Japonsko - Bolívia 3:0 (1:0)

Góly: 4. Kamada, 72. Mačino, 78. Nakamura



Kórejská republika - Ghana 1:0 (0:0)

Gól: 63. Lee Tae-Seok
