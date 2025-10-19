Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti Juventusu Turín prekvapivo prehrali v Come 0:2

Nico Paz z Como oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu Serie A medzi Como a Juventusom v Como v Taliansku v sobotu 19. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Como sa tak dostalo na priebežnú 5. priečku o skóre práve pred Juventus a ťahá sériu piatich ligových zápasov bez prehry.

Como 19. októbra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín prekvapivo prehrali v Come 0:2 v 7. kole Serie A. Po sérii troch ligových a celkovo piatich súťažných remíz tak zaznamenali prvú prehru v aktuálnom ročníku najvyššej talianskej súťaže. Domácich poslal už vo 4. minúte do vedenia Kempf a v 79. minúte upravil na konečných 2:0 Paz. Como sa tak dostalo na priebežnú 5. priečku o skóre práve pred Juventus a ťahá sériu piatich ligových zápasov bez prehry.



Serie A - 7. kolo:

Como 1907 - Juventus Turín 2:0 (1:0)

Góly: 4. Kempf, 79. Paz
