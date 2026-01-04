< sekcia Šport
Futbalisti Juventusu Turín remizovali s US Lecce 1:1
Autor TASR
Rím 4. januára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín len remizovali v domácom dueli 18. kola talianskej Serie A s US Lecce 1:1. Na priebežne prvé AC Miláno strácajú zverenci Luciana Spallettiho päť bodov, pričom líder má jeden zápas k dobru. Druhý Inter Miláno a tretí Neapol odohrali o dva zápasy menej ako Juventus, keďže ich ešte čakajú nedeľné duely.
Pri šiestej deľbe bodov Turínčania najprv doma prehrávali po góle Lamecka Bandu. Štyri minúty po zmene strán vyrovnal Weston McKennie a jeho spoluhráč Jonathan David dostal v 66. minúte šancu skórovať z pokutového kopu. Kanadský útočník však nevýrazným pokusom dovolil brankárovi Lecce zneškodniť jeho strelu.
Como vyhralo v sobotu nad Udinese 1:0. O trojbodovom zápise rozhodol premenený pokutový kop kapitána domácich Lucasa da Cunhu. Como si upevnilo šieste miesto, z ktorého stráca tri body na piaty AS Rím. Udinese je na priebežnej 11. priečke.
Deviate Sassuolo remizovalo doma s Parmou 1:1 a naplno nebodovalo už vo štvrtom zápase. Hostia sú na 14. priečke s náskokom šiestich bodov na zostupové miesta. Tým sa zatiaľ vyhýba aj priebežne sedemnásty Janov, ktorý doma tiež remizoval 1:1 s AC Pisa. Nováčik má naopak na konte len jediné víťazstvo a na Janov stráca tri body.
AS Rím nezvládol duel na pôde Atalanaty Bergamo, prehral 0:1 a neudržal si tak štvrtú pozíciu pred Juventusom. O jediný presný zásah ôsmej Atalanty sa postaral v 12. minúte obranca Giorgio Scalvini.
Serie A - 18. kolo:
Atalanta Bergamo - AS Rím 1:0 (1:0)
Gól: 12. Scalvini
Juventus Turín - US Lecce 1:1 (0:1)
Góly: 49. McKennie - 45+2. Banda
FC Janov - AC Pisa 1:1 (1:1)
Góly: 15. Colombo - 38. Leris
US Sassuolo - Parma Calcio 1:1 (1:1)
Góly: 12. Thorstvedt - 24. Pellegrino
Como 1907 - Udinese Calcio 1:0 (1:0)
Gól: 18. da Cunha (z 11 m)
