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Futbalisti Kajratu Almaty zdolali Mjällby, pripísali si prvé víťazstvo
V úvodnom štvrtkovom dueli 4. kola zdolali v domácom prostredí švédskeho súpera Mjällby AIF, ktorý tak zaznamenal prvú prehru.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. novembra (TASR) - Futbalisti českého Jablonca sa radovali z prvého triumfu v prebiehajúcej ligovej fáze Konferenčnej ligy. Vo štvrtkovom stretnutí 4. kola zdolali na domácej pôde Lugano 2:0 a švajčiarskemu súperovi pripravili prvú stratu bodov. Za domácich hrali aj slovenskí stredopoliari. Dominik Hollý bol na trávniku do 60. minúty, keď v rámci dvojitého striedania prišiel na ihrisko Sebastian Nebyla. Brankár Michal Kukučka bol na lavičke náhradníkov.
Jablonec tak má po štyroch zápasoch na konte päť bodov. Do vedenia ho poslal v 70. minúte Martin Cedidla, keď sa presadil z dorážky po štandardnej situácii. Jiří Slama v 85. minúte spoza šestnástky trafil brvno a loptu zblízka dopravil do siete Lamin Jawo, ktorý tak upravil na konečných 2:0.
Stopercentnú bilanciu si udržalo AS Monaco, ktoré rozhodlo o svojom víťazstve v Škótsku nad Hearts 3:2 v nadstavenom čase druhého polčasu zásluhou dvojgólového Folarina Baloguna. Nezdolaný Brighton má na konte 10 bodov po víťazstve 4:0 nad Universitateou Craiova, ktorá dohrávala o desiatich. Z výhry 4:0 sa radoval aj Ajax Amsterdam, poradil si s Thunom a má 9 bodov.
Kazašský Kajrat Almaty si pripísal prvé víťazstvo v prebiehajúcej ligovej fáze. V úvodnom štvrtkovom dueli zdolal v domácom prostredí švédskeho súpera Mjällby AIF, ktorý tak zaznamenal prvú prehru.
Jablonec tak má po štyroch zápasoch na konte päť bodov. Do vedenia ho poslal v 70. minúte Martin Cedidla, keď sa presadil z dorážky po štandardnej situácii. Jiří Slama v 85. minúte spoza šestnástky trafil brvno a loptu zblízka dopravil do siete Lamin Jawo, ktorý tak upravil na konečných 2:0.
Stopercentnú bilanciu si udržalo AS Monaco, ktoré rozhodlo o svojom víťazstve v Škótsku nad Hearts 3:2 v nadstavenom čase druhého polčasu zásluhou dvojgólového Folarina Baloguna. Nezdolaný Brighton má na konte 10 bodov po víťazstve 4:0 nad Universitateou Craiova, ktorá dohrávala o desiatich. Z výhry 4:0 sa radoval aj Ajax Amsterdam, poradil si s Thunom a má 9 bodov.
Kazašský Kajrat Almaty si pripísal prvé víťazstvo v prebiehajúcej ligovej fáze. V úvodnom štvrtkovom dueli zdolal v domácom prostredí švédskeho súpera Mjällby AIF, ktorý tak zaznamenal prvú prehru.
Konferenčná liga - 4. kolo:
Ajax Amsterdam – FC Thun 4:0 (2:0)
Góly: 6. a 70. Bounida, 41. Leonardo, 89. Berghuis
Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova 4:0 (2:0)
Góly: 3. a 63. Osman, 33. De Cuyper, 61. Kostoulas, ČK: 39. Screciu (Craiova)
Iberia Tbilisi – Getafe CF 1:0 (1:0)
Gól: 25. Kobuladze, ČK: 59. Mangala (Getafe) po druhej ŽK
FK Jablonec – FC Lugano 2:0 (0:0)
Góly: 70. Cedidla, 85. Jawo
/D. Hollý hral do 60. min., S. Nebyla hral od 60. min., M. Kukučka (všetci Jablonec) na lavičke/
Kauno Žalgiris – Riga FC 2:0 (0:0)
Góly: 56. Kalik, 61. Debeljuh (z 11 m), ČK: 40. Siqueira po druhej ŽK, 45.+4 Pirič (obaja Riga)
Hearts Edinburgh – AS Monaco 2:3 (2:2)
Góly: 16. Altena, 44. Kerjota - 25. a 90.+4 Balogun (prvý z 11 m), 41. Diop
KF Egnatia – Lincoln Red Imps 2:1 (0:0)
Góly: 47. Albanese, 81. Medeiros - 79. Idrissi
Pafos FC – FC Midtjylland 0:2 (0:1)
Góly: 43. Rajovič, 82. Gogorza
SK Brann – Aarhus GF 1:4 (0:2)
Góly: 51. Castro (z 11 m) - 25. Bech, 39. Grétarsson, 56. Tchamche, 60. Knudsen
Kajrat Almaty – Mjällby AIF 1:0 (1:0)
Gól: 14. Tapalov
Ajax Amsterdam – FC Thun 4:0 (2:0)
Góly: 6. a 70. Bounida, 41. Leonardo, 89. Berghuis
Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova 4:0 (2:0)
Góly: 3. a 63. Osman, 33. De Cuyper, 61. Kostoulas, ČK: 39. Screciu (Craiova)
Iberia Tbilisi – Getafe CF 1:0 (1:0)
Gól: 25. Kobuladze, ČK: 59. Mangala (Getafe) po druhej ŽK
FK Jablonec – FC Lugano 2:0 (0:0)
Góly: 70. Cedidla, 85. Jawo
/D. Hollý hral do 60. min., S. Nebyla hral od 60. min., M. Kukučka (všetci Jablonec) na lavičke/
Kauno Žalgiris – Riga FC 2:0 (0:0)
Góly: 56. Kalik, 61. Debeljuh (z 11 m), ČK: 40. Siqueira po druhej ŽK, 45.+4 Pirič (obaja Riga)
Hearts Edinburgh – AS Monaco 2:3 (2:2)
Góly: 16. Altena, 44. Kerjota - 25. a 90.+4 Balogun (prvý z 11 m), 41. Diop
KF Egnatia – Lincoln Red Imps 2:1 (0:0)
Góly: 47. Albanese, 81. Medeiros - 79. Idrissi
Pafos FC – FC Midtjylland 0:2 (0:1)
Góly: 43. Rajovič, 82. Gogorza
SK Brann – Aarhus GF 1:4 (0:2)
Góly: 51. Castro (z 11 m) - 25. Bech, 39. Grétarsson, 56. Tchamche, 60. Knudsen
Kajrat Almaty – Mjällby AIF 1:0 (1:0)
Gól: 14. Tapalov