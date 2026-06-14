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Futbalisti Kataru remizovali 1:1, Lopetegui: Som hrdý na tím
Pre Katar je to prvý bod na MS. Gól Embola v 17. minúte znamenal prvý pokutový kop na prebiehajúcom šampionáte.
Autor TASR
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Santa Clara 13. júna (TASR) - Futbalisti Kataru sa postarali o prekvapenie na prebiehajúcich MS, keď v sobotňajšom zápase remizovali so Švajčiarskom 1:1. Favorit zápasu mal najmä v prvom polčase výraznú hernú prevahu a vytvoril si aj viac šancí, no vyťažil iba gól Breela Embola z penalty. Konečnú podobu výsledku dal vo štvrtej minúte nadstaveného času katarský kapitán Boualem Khoukhi.
Pre Katar je to prvý bod na MS. Gól Embola v 17. minúte znamenal prvý pokutový kop na prebiehajúcom šampionáte.
Katarčania nastúpia na ďalší zápas v piatok 19. júna od 00.00 SELČ vo Vancouveri proti domácej Kanade. Švajčiari budú hrať vo štvrtok 18. júna od 21.00 v americkom Inglewoode proti Bosne a Hercegovine.
Švajčiari sa od úvodu snažili režírovať dianie na ihrisku, no prvú veľkú šancu mal Katar. Po chybe Akanjiho sa pred brankára Kobela dostal Edmilson Junior, no nezakončil ideálne. Švajčiari sa v prvom polčase snažili o ofenzívu, často sa hralo na polovici Kataru. Brankár Abunada si v 6. minúte poradil so strelou Ndoyea, ktorý neskóroval ani v 10. minúte, keď zvnútra šestnástky prestrelil bránu. Dôležitý moment priniesla 14. minúta. V situácii na hranici ofsajdu brankár Abunada fauloval Freulera, ktorý ho navyše nohou zasiahol do hlavy. Nasledovalo niekoľkominútové ošetrovanie katarského brankára, ktorý napokon pokračoval v hre. Z následnej penalty Embolo otvoril skóre - 0:1. Švajčiari mali aj naďalej viac z hry, no ani strela z ostrého uhla v podaní Zakariu či viaceré šance v závere prvého polčasu sa neskončili gólom.
V 49. minúte mohol Xhaka pridať druhý gól Švajčiarov, no strelu spoza šestnástky poslal tesne nad brvno. Favorit zápasu mal naďalej loptu častejšie na kopačkách, no Katar hral organizovanejšie a s väčším dôrazom na defenzívu. Švajčiari nedokázali doviesť ofenzívne akcie do želaného konca a napokon za to pykali. Hráči Kataru postupne prevzali iniciatívu a postupne boli odvážnejší aj v ofenzíve. V nadstavenom čase Alaaeldin ešte Kobela neprekonal, no Katar sa vyrovnania dočkal po centri Al Amina a hlavičke nepokrytého kapitána Khoukhiho - 1:1.
hlasy /zdroj: AFP/:
Julen Lopetegui, tréner Kataru: „Som veľmi hrdý na tím. Hráčom som povedal, že by som bol hrdý na ich mentalitu a disciplínu, ktorú dnes ukázali, aj keby napokon nestrelili ani gól a neremizovali. Našťastie sme skórovali a je z toho zápis do histórie. Niekedy sme mali aj trochu šťastia, no vždy musíte veriť a tvrdo pracovať, aby k vám to šťastie prišlo. Tak je to v živote, aj v športe.“
Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Veľmi to bolí. Za naše úsilie, ktoré sme dnes vynaložili, sme neboli dostatočne odmenení. Najmä sme však neboli dostatočne efektívni. Tak to vo futbale chodí - keď nedáte gól, tak väčšinou dostanete. Hráči súpera dobre bránili, často sa nám postavili do cesty. Keď dlho vediete 1:0, súper si začne veriť. Napokon skóroval v čase, keď sme už nedokázali reagovať. Hru sme mali pod kontrolou, no chýbalo nám viac šikovnosti.“
Pre Katar je to prvý bod na MS. Gól Embola v 17. minúte znamenal prvý pokutový kop na prebiehajúcom šampionáte.
Katarčania nastúpia na ďalší zápas v piatok 19. júna od 00.00 SELČ vo Vancouveri proti domácej Kanade. Švajčiari budú hrať vo štvrtok 18. júna od 21.00 v americkom Inglewoode proti Bosne a Hercegovine.
MS vo futbale - B-skupina:
Katar - Švajčiarsko 1:1 (0:1)
Gól: 90.+4 Khoukhi - 17. Embolo (11 m). Rozhodcovia: Martinez – Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Abunada, Gaber - Zakaria, 67.966 divákov.
Katar: Abunada - Al Oui (60. Fathi), Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin - Gaber (60. Boudiaf), Madibo (79. Al Mannai), Laye - Edmilson Junior (89. Al Haydos), Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez (89. Muheim) - Aebischer (66. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) - Ndoye (66. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni)
Katar - Švajčiarsko 1:1 (0:1)
Gól: 90.+4 Khoukhi - 17. Embolo (11 m). Rozhodcovia: Martinez – Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Abunada, Gaber - Zakaria, 67.966 divákov.
Katar: Abunada - Al Oui (60. Fathi), Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin - Gaber (60. Boudiaf), Madibo (79. Al Mannai), Laye - Edmilson Junior (89. Al Haydos), Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez (89. Muheim) - Aebischer (66. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) - Ndoye (66. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni)
Švajčiari sa od úvodu snažili režírovať dianie na ihrisku, no prvú veľkú šancu mal Katar. Po chybe Akanjiho sa pred brankára Kobela dostal Edmilson Junior, no nezakončil ideálne. Švajčiari sa v prvom polčase snažili o ofenzívu, často sa hralo na polovici Kataru. Brankár Abunada si v 6. minúte poradil so strelou Ndoyea, ktorý neskóroval ani v 10. minúte, keď zvnútra šestnástky prestrelil bránu. Dôležitý moment priniesla 14. minúta. V situácii na hranici ofsajdu brankár Abunada fauloval Freulera, ktorý ho navyše nohou zasiahol do hlavy. Nasledovalo niekoľkominútové ošetrovanie katarského brankára, ktorý napokon pokračoval v hre. Z následnej penalty Embolo otvoril skóre - 0:1. Švajčiari mali aj naďalej viac z hry, no ani strela z ostrého uhla v podaní Zakariu či viaceré šance v závere prvého polčasu sa neskončili gólom.
V 49. minúte mohol Xhaka pridať druhý gól Švajčiarov, no strelu spoza šestnástky poslal tesne nad brvno. Favorit zápasu mal naďalej loptu častejšie na kopačkách, no Katar hral organizovanejšie a s väčším dôrazom na defenzívu. Švajčiari nedokázali doviesť ofenzívne akcie do želaného konca a napokon za to pykali. Hráči Kataru postupne prevzali iniciatívu a postupne boli odvážnejší aj v ofenzíve. V nadstavenom čase Alaaeldin ešte Kobela neprekonal, no Katar sa vyrovnania dočkal po centri Al Amina a hlavičke nepokrytého kapitána Khoukhiho - 1:1.
hlasy /zdroj: AFP/:
Julen Lopetegui, tréner Kataru: „Som veľmi hrdý na tím. Hráčom som povedal, že by som bol hrdý na ich mentalitu a disciplínu, ktorú dnes ukázali, aj keby napokon nestrelili ani gól a neremizovali. Našťastie sme skórovali a je z toho zápis do histórie. Niekedy sme mali aj trochu šťastia, no vždy musíte veriť a tvrdo pracovať, aby k vám to šťastie prišlo. Tak je to v živote, aj v športe.“
Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Veľmi to bolí. Za naše úsilie, ktoré sme dnes vynaložili, sme neboli dostatočne odmenení. Najmä sme však neboli dostatočne efektívni. Tak to vo futbale chodí - keď nedáte gól, tak väčšinou dostanete. Hráči súpera dobre bránili, často sa nám postavili do cesty. Keď dlho vediete 1:0, súper si začne veriť. Napokon skóroval v čase, keď sme už nedokázali reagovať. Hru sme mali pod kontrolou, no chýbalo nám viac šikovnosti.“
tabuľka B-skupiny:
1. Švajčiarsko 1 0 1 0 1:1 1
2. Kanada 1 0 1 0 1:1 1
3. Bosna a Hercegovina 1 0 1 0 1:1 1
4. Katar 1 0 1 0 1:1 1
1. Švajčiarsko 1 0 1 0 1:1 1
2. Kanada 1 0 1 0 1:1 1
3. Bosna a Hercegovina 1 0 1 0 1:1 1
4. Katar 1 0 1 0 1:1 1