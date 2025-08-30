< sekcia Šport
Futbalisti KFC Komárno zdolali MFK Skalicu 1:0
Útočník z Konžskej demokratickej republiky prišiel na trávnik po zmene strán a o 12 minút hlavou zužitkoval center, ktorým ho našiel jeho kamerunský kolega z útoku Christian Bayemi.
Autor TASR
Zlaté Moravce 30. augusta (TASR) - Futbalisti KFC Komárno si v Niké lige pripísali prvý triumf v sezóne. V sobotňajšom stretnutí 6. kola zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Skalicou 1:0. O jediný gól duelu sa postaral v 57. minúte striedajúci Elvis Mashike.
Komárno tak po štyroch prehrách v úvode ročníka zabodovalo naplno a zanechalo na dne bezbodový Ružomberok. Skaličania majú v tabuľke naďalej 6 bodov za jedno víťazstvo a tri remízy.
Niké liga - 6. kolo:
KFC Komárno - MFK Skalica 1:0 (0:0)
Gól: 58. Mashike. Rozhodovali: Benedik - Pacák, Kuba, ŽK: Šimko, Boďa, Špiriak, Žák - Bariš, Smejkal, Švec, Gaži.
Komárno: Száraz - Pillár, M. Šimko, Špiriak - Krčík, Bayemi (85. Pastorek), Žák, Rudzan - Šmehyl (90.+3. Palán), Boďa (46. Mashike), Tamas (66. Ganbajar)
Skalica: Junas - L. Šimko (85. Suľa), Podhorin, Šuver, Gaži - Nagy, Mášik (75. Pudhorocký) – Daniel, Bariš (70. Hollý), Smejkal (70. Černek) - Fábry (46. Švec)
FC Tatran Prešov - AS Trenčíb 2:3 (1:2)
Góly: 23. Simon, 82. Morim - 32. a 77. Suleiman, 41. Pávek. Rozhodovali: Glova – Vass, Čajka, ŽK: Gáll, Sipľak - Yakubu, Suleiman, Khan, Kam, Goss, Hájovský, ČK: 90+4. Menich (Prešov) za hrubý faul, 6380 divákov
Prešov: Bajza – Balodis (78. Krasniqi), Míka (40. Menich), Šimko – Revenco (57. Gáll), Simon, Souček (78. Morim), Begala, Sipľak – Olejník (57. Sagna), Regáli
Trenčín: Katič – Pávek (89. Dmitrovic), Bagin, Bessile, Holúbek – Yakubu (68. Goss) – Hájovský, Khan – Kam (86. Jepihhin), Sabljič (89. Skovajsa), Suleiman
