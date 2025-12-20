Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti Kolína prehrali s Berlínom

Na snímke hráč tímu 1. FC Kolín Jakub Kaminski (vpravo) a hráč tímu Union Berlín Danilho Doekhi bojujú o loptu v zápase 15. kola nemeckej Bundesligy 1. FC Kolín - Union Berlín v Kolíne nad Rýnom 20. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Bayer Leverkusen triumfoval vo večernom šlágri na pôde Lipska 3:1 a v tabuľke sa posunul pred svojho súpera na tretiu priečku.

Autor TASR
Berlín 20. decembra (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave bez slovenského obrancu Denisa Vavra prehrali v 15. kole nemeckej Bundesligy s Freiburgom 3:4. Domácim nepomohol k bodovému zisku ani hetrik Dženana Pejčinoviča. V neúplnej tabuľke figurujú s 15 bodmi na 14. mieste.

Bayer Leverkusen triumfoval vo večernom šlágri na pôde Lipska 3:1 a v tabuľke sa posunul pred svojho súpera na tretiu priečku. Hamburger SV remizoval s Eintrachtom Frankfurt 1:1.

Bundesliga - 15. kolo:

RB Lipsko - Bayer Leverkusen 1:3 (1:2)

Góly: 35. Schlager - 40. Terrier, 44. Schick, 90+8. Culbreath


FC Augsburg - Werder Brémy 0:0


Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Góly: 18. Sambi Lokonga - 26. Larsson


1. FC Kolín - Union Berlín 0:1 (0:0)

Gól: 90+1. Schäfer, ČK: 82. Den Berg (Kolín)


VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 0:0


VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:4 (1:1)

Góly: 13., 49- a 70. Pejčinovič - 5. Treu, 56. Grifo (z 11 m), 71. Seelt (vlastný), 78. Scherhant
.

