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Futbalisti Komárna zvíťazili nad MFK Zemplín Michalovce v 14. kole
KFC tak poskočil v tabuľke na 9. miesto s 13 bodmi, Michalovce majú o bod viac na ôsmej priečke.
Autor TASR,aktualizované
Komárno 8. novembra (TASR) - Futbalisti KFC Komárno si v nedeľnom zápase 14. kola Niké ligy pripísali druhé víťazstvo v sezóne. Nad MFK Zemplín Michalovce zvíťazili 2:0 po góloch Andyho Masaryka a Kristófa Domonkosa.
KFC tak poskočil v tabuľke na 9. miesto s 13 bodmi, Michalovce majú o bod viac na ôsmej priečke.
KFC tak poskočil v tabuľke na 9. miesto s 13 bodmi, Michalovce majú o bod viac na ôsmej priečke.
14. kolo Niké ligy
KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)
Góly: 29. Masaryk, 38. Domonkos. Rozhodcovia: Kružliak – Roszbeck, Jánošík, ŽK: Ožvolda, Špiriak – Cottrell, Zubairu.
Komárno: Pindroch – Krčík, Šimko, Špiriak, Šmehyl – Tamás (69. Palán), Žák (82. Gavrylenko), Kiss (61. Ožvolda), Domonkos – Masaryk, Sylvestr (69. Ganbold)
Michalovce: Jakubech – Lemishko, Pauschek, Volanakis, Čurma (72. Mihhailov) – Pilling, Zubairu, Cottrell (72. Mashike Sukisa) – Danek, Lopez (72. Theofanopoulos), Brosnan
KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)
Góly: 29. Masaryk, 38. Domonkos. Rozhodcovia: Kružliak – Roszbeck, Jánošík, ŽK: Ožvolda, Špiriak – Cottrell, Zubairu.
Komárno: Pindroch – Krčík, Šimko, Špiriak, Šmehyl – Tamás (69. Palán), Žák (82. Gavrylenko), Kiss (61. Ožvolda), Domonkos – Masaryk, Sylvestr (69. Ganbold)
Michalovce: Jakubech – Lemishko, Pauschek, Volanakis, Čurma (72. Mihhailov) – Pilling, Zubairu, Cottrell (72. Mashike Sukisa) – Danek, Lopez (72. Theofanopoulos), Brosnan
hlasy trénerov /zdroj: KFC Komárno/:
Pavol Gregora, tréner Komárna: „Pre nás veľmi dôležité víťazstvo, prvýkrát aj pred vlastnými fanúšikmi. Potrebovali sme to, dá sa povedať, že všetci – aj klub, aj hráči, aj my v rámci realizačného tímu. Tento týždeň sme mali, dá sa povedať, prvý taký čistý celý týždeň v rámci tej prípravy. Čo sa týka zápasu, sme radi, že nám tam vyšli tie situácie, kde sme otvorili ten zápas. Vždy je super, keď sa vám podarí streliť aj ten druhý gól. V niektorých situáciách sme zbytočne zdvíhali lopty, a tým pádom sme boli častokrát nepresní. Ale čo si vážim, je to dohratie zápasu, snaha a intenzita našich hráčov v druhom polčase, nepoddať sa a dotiahnuť zápas do víťazného konca.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Výkon nebol zlý, ale rozhoduje sa v šestnástke súpera, alebo v tej finálnej tretine, a tam sme dnes riešili situácie zle. V prvom polčase tam snaha bola, mali sme aj my svoje šance, ale proste sme to zle riešili. Potrebujete dať gól, keď chcete byť úspešní. Takže gratulujem súperovi k víťazstvu.“
Pavol Gregora, tréner Komárna: „Pre nás veľmi dôležité víťazstvo, prvýkrát aj pred vlastnými fanúšikmi. Potrebovali sme to, dá sa povedať, že všetci – aj klub, aj hráči, aj my v rámci realizačného tímu. Tento týždeň sme mali, dá sa povedať, prvý taký čistý celý týždeň v rámci tej prípravy. Čo sa týka zápasu, sme radi, že nám tam vyšli tie situácie, kde sme otvorili ten zápas. Vždy je super, keď sa vám podarí streliť aj ten druhý gól. V niektorých situáciách sme zbytočne zdvíhali lopty, a tým pádom sme boli častokrát nepresní. Ale čo si vážim, je to dohratie zápasu, snaha a intenzita našich hráčov v druhom polčase, nepoddať sa a dotiahnuť zápas do víťazného konca.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Výkon nebol zlý, ale rozhoduje sa v šestnástke súpera, alebo v tej finálnej tretine, a tam sme dnes riešili situácie zle. V prvom polčase tam snaha bola, mali sme aj my svoje šance, ale proste sme to zle riešili. Potrebujete dať gól, keď chcete byť úspešní. Takže gratulujem súperovi k víťazstvu.“