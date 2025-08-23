< sekcia Šport
Futbalisti Košíc vybojovali prvé body v sezóne
„Ruža“ zostáva po piatich odohraných zápasoch stále bez bodu na poslednej 12. priečke.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 23. augusta (TASR) - Futbalisti FC Košice vybojovali prvé body v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže. V sobotnom zápase 5. kola Niké ligy zvíťazili doma nad MFK Ružomberok 3:1 a poskočili priebežne na deviate miesto tabuľky.
V zápase, v ktorom sa stretli dva dovtedy bezbodové tímy, otvoril skóre v 13. minúte domáci Roman Čerepkai po teči strely Mareka Zsigmunda. Ružomberok vyrovnal po polhodine hry z pokutového kopu vďaka Ondřejovi Šašinkovi. Po zmene strán prišli veľké chvíle striedajúceho Mátyása Kovácsa, ktorý dvoma parádnymi gólovými strelami strhol víťazstvo na stranu Košičanov. „Ruža“ tak zostáva po piatich odohraných zápasoch stále bez bodu na poslednej 12. priečke.
Hlasy trénerov:
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Po náročnom období to nebol pre nás po mentálnej stránke jednoduchý zápas, no zvládli sme ho veľmi dobre a na mojich hráčov som za to hrdý. V druhom polčase sme predviedli výborný výkon, ktorý sme korunovali dvoma krásnymi gólmi Kovácsa. Naše víťazstvo považujem za zaslúžené.“
Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: „Domáci vyhrali zaslúžene, boli lepší, najmä v druhom polčase. Nehodnotí sa mi to ľahko, pretože sme sem prišli s cieľom získať viac. Vedeli sme, že Košice budú hroziť dlhými loptami za našu obranu, čo sa aj potvrdilo. Našou snahou bolo vychádzať z pevnej defenzívy a čakať na rýchle protiútoky - práve z jedného z nich mal Hladík veľkú príležitosť už na začiatku zápasu. Do druhého polčasu sme vstúpili za nerozhodného stavu, no po druhom góle domácich sme stratili kompaktnosť a v závere nám chýbali sily, aby sme ešte dokázali niečo urobiť s výsledkom. Musíme ďalej pracovať a pokúsiť sa bodovať už v najbližšom zápase.“
Futbalisti MFK Skalica remizovali v sobotnom stretnutí 5. kola Niké ligy s nováčikom FC Tatran Prešov 2:2. Pripísali si tretí nerozhodný výsledok v sezóne a pred nedeľnými zápasmi im patrí v tabuľke so ziskom 6 bodov priebežné siedme miesto. Prešovčania sú s tromi bodmi na 10. priečke.
Domáci sa ujali vedenia v 22. minúte, keď stredopoliar Dominique Simon v premiére v drese Tatrana poslal centrovanú loptu z rohového kopu do vlastnej brány. Druhý gól Záhorákov pridal v 65. minúte hlavičkou striedajúci Marek Fábry, ktorý bol na ihrisku len štyri minúty. Hostia však nezložili zbrane a v závere odkliali dlhé strelecké trápenie, keď sa Landing Sagna dvoma gólovými hlavičkami postaral o konečnú deľbu bodov. Prešov uhral druhú remízu za sebou, po návrate do najvyššej súťaže však stále čaká na prvé víťazstvo.
V zápase, v ktorom sa stretli dva dovtedy bezbodové tímy, otvoril skóre v 13. minúte domáci Roman Čerepkai po teči strely Mareka Zsigmunda. Ružomberok vyrovnal po polhodine hry z pokutového kopu vďaka Ondřejovi Šašinkovi. Po zmene strán prišli veľké chvíle striedajúceho Mátyása Kovácsa, ktorý dvoma parádnymi gólovými strelami strhol víťazstvo na stranu Košičanov. „Ruža“ tak zostáva po piatich odohraných zápasoch stále bez bodu na poslednej 12. priečke.
FC Košice - MFK Ružomberok 3:1 (1:1)
Góly: 56. a 69. Kovács, 13. Čerepkai - 30. Šašinka (z 11 m). Rozhodovali: Malárik - Štofik, Bednár, ŽK: Zsigmund, Kakay - Šulek, Mojžiš, Luterán, 3211 divákov.
FC Košice: Šípoš - Kružliak (23. Kovács), Krivák, Jakúbek - Kakay, Domik (66. Sovič), Zsigmund, Gallovič (89. Jones), Magda - Perišič (88. Metu), Čerepkai (66. Miljanič)
MFK Ružomberok: Ťapaj - Köstl, Endl, Mojžiš (78. Gomola) - Šulek, Grygar (72. Domonkos), Luterán (90. Buchvaldek), Múdry (90. Bačík), Tučný - Hladík, Šašinka (78. Jackuliak)
Góly: 56. a 69. Kovács, 13. Čerepkai - 30. Šašinka (z 11 m). Rozhodovali: Malárik - Štofik, Bednár, ŽK: Zsigmund, Kakay - Šulek, Mojžiš, Luterán, 3211 divákov.
FC Košice: Šípoš - Kružliak (23. Kovács), Krivák, Jakúbek - Kakay, Domik (66. Sovič), Zsigmund, Gallovič (89. Jones), Magda - Perišič (88. Metu), Čerepkai (66. Miljanič)
MFK Ružomberok: Ťapaj - Köstl, Endl, Mojžiš (78. Gomola) - Šulek, Grygar (72. Domonkos), Luterán (90. Buchvaldek), Múdry (90. Bačík), Tučný - Hladík, Šašinka (78. Jackuliak)
Hlasy trénerov:
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Po náročnom období to nebol pre nás po mentálnej stránke jednoduchý zápas, no zvládli sme ho veľmi dobre a na mojich hráčov som za to hrdý. V druhom polčase sme predviedli výborný výkon, ktorý sme korunovali dvoma krásnymi gólmi Kovácsa. Naše víťazstvo považujem za zaslúžené.“
Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: „Domáci vyhrali zaslúžene, boli lepší, najmä v druhom polčase. Nehodnotí sa mi to ľahko, pretože sme sem prišli s cieľom získať viac. Vedeli sme, že Košice budú hroziť dlhými loptami za našu obranu, čo sa aj potvrdilo. Našou snahou bolo vychádzať z pevnej defenzívy a čakať na rýchle protiútoky - práve z jedného z nich mal Hladík veľkú príležitosť už na začiatku zápasu. Do druhého polčasu sme vstúpili za nerozhodného stavu, no po druhom góle domácich sme stratili kompaktnosť a v závere nám chýbali sily, aby sme ešte dokázali niečo urobiť s výsledkom. Musíme ďalej pracovať a pokúsiť sa bodovať už v najbližšom zápase.“
Futbalisti MFK Skalica remizovali v sobotnom stretnutí 5. kola Niké ligy s nováčikom FC Tatran Prešov 2:2. Pripísali si tretí nerozhodný výsledok v sezóne a pred nedeľnými zápasmi im patrí v tabuľke so ziskom 6 bodov priebežné siedme miesto. Prešovčania sú s tromi bodmi na 10. priečke.
Domáci sa ujali vedenia v 22. minúte, keď stredopoliar Dominique Simon v premiére v drese Tatrana poslal centrovanú loptu z rohového kopu do vlastnej brány. Druhý gól Záhorákov pridal v 65. minúte hlavičkou striedajúci Marek Fábry, ktorý bol na ihrisku len štyri minúty. Hostia však nezložili zbrane a v závere odkliali dlhé strelecké trápenie, keď sa Landing Sagna dvoma gólovými hlavičkami postaral o konečnú deľbu bodov. Prešov uhral druhú remízu za sebou, po návrate do najvyššej súťaže však stále čaká na prvé víťazstvo.
MFK Skalica - FC Tatran Prešov 2:2 (1:0)
Góly: 22. Simon (vl.), 65. Fábry - 72. a 77. Sagna. Rozhodovali: Valent - Jekkel, Hrmo, ŽK: Černek, L. Šimko - Míka, Sipľak, P. Šimko, 737 divákov.
MFK Skalica: Junas - L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži - Bariš (82. Ravas), Mášik - Smejkal (82. M. Nagy), Pudhorocký (25. Hollý), Černek (61. Suľa) - Švec (61. Fábry)
FC Tatran Prešov: Bajza - P. Šimko, Míka, Balodis - Römling (64. Revenco), Simon (64. Sagna), Begala, Souček (82. Morim), Sipľak - Masaryk (46. Olejník), Regáli (86. Gáll)
Góly: 22. Simon (vl.), 65. Fábry - 72. a 77. Sagna. Rozhodovali: Valent - Jekkel, Hrmo, ŽK: Černek, L. Šimko - Míka, Sipľak, P. Šimko, 737 divákov.
MFK Skalica: Junas - L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži - Bariš (82. Ravas), Mášik - Smejkal (82. M. Nagy), Pudhorocký (25. Hollý), Černek (61. Suľa) - Švec (61. Fábry)
FC Tatran Prešov: Bajza - P. Šimko, Míka, Balodis - Römling (64. Revenco), Simon (64. Sagna), Begala, Souček (82. Morim), Sipľak - Masaryk (46. Olejník), Regáli (86. Gáll)