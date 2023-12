Futbalisti Košíc zlomili sériu prehier, v derby zdolali Michalovce 2:1

Niké liga - 16. kolo:



FC Košice - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)



Góly: 17. Anane, 90.+2 Petrák - 86. Magda. Rozhodovali: Dohál – Ferenc, Hrmo, ŽK: Frelih, Jeřábek, Struhár (mimo ihriska), 1152 divákov.



Košice: Kira - Greššák, Fabiš, Jonec, Šindelář, Mizerák (85. Petrák) - Faško, Qose (82. Sovič), Gallovič, Anane (68. Liener) - Medved



Michalovce: Frelih (35. Frelih) - Magda, Jeřábek, Volanakis, Šimko - Danko (85. Magda), Vaško, Zubairu (46. Musák), Šimamura - Jánošík (79. Pavúk), Van Kessel

Košice 1. decembra (TASR) - Futbalisti FC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 16. kola Niké ligy nad MFK Zemplín Michalovce 2:1 . Pre Košičanov to bol prvý triumf po 10 ligových prehrách, po ktorých si upevnili priebežnú 10. priečku. Michalovčania nezvíťazili ani v 16. zápase sezóny, na konte majú 5 bodov za remízy.Domáci išli do vedenia gólom útočníka Tidjaniho Ananeho, ktorý v 17. minúte efektnými nožničkami zužitkoval center Lukáša Fabiša. Hostia mali v prvom polčase vyrovnať, no nepodarilo sa im to ani v 41. minúte, keď Lukáš Jánošík nepremenil penaltu. Aj v druhom polčase sa hral zaujímavý futbal s viacerými gólovými príležitosťami. Michalovčania sa vyrovnania dočkali v 86. minúte, keď sa strelou z hranice šestnástky presadil striedajúci Magda - 1:1. V nadstavenom čase spravili hostia chybu na vlastnej polovici, po ktorej sa Košičania dostali k protiútoku, v ktorom Medved posunul loptu na ľavé krídlo Petrákovi, ktorý prekonal brankára Freliha - 2:1.