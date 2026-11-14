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Futbalisti Kosova remizovali s Izraelom v dueli 3. skupiny B-divízie
Izraelčania zostali s tromi bodmi na dne tabuľky.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. novembra (TASR) - Nórski futbalisti zvíťazili v sobotňajšom zápase 4. skupiny A-divízie Ligy národov nad Walesom 3:1 a udržali si šancu na postup do štvrťfinále. V B-divízii triumfovalo Maďarsko v Gruzínsku 2:0 a s desiatimi bodmi sa posunulo priebežne na čelo tabuľky 2. skupiny.
Nóri sa v Osle dočkali dvoch gólov v priebehu deviatich minút druhého polčasu. V 59. minúte otvoril skóre z dorážky Antonio Nusa a potom sa dve minúty po príchode na ihrisko presadil aj striedajúci Andreas Schjelderup s asistenciou Erlinga Haalanda. Ten v 88. minúte sám poistil triumf z penalty. Hostia iba skorigovali na 1:2 zásluhou striedajúceho Davida Brooksa. Severania sa so šiestimi bodmi posunuli priebežne na druhé miesto a v záverečnom vystúpení v skupine budú o štvrťfinále bojovať v priamom súboji v Dánsku. Walesania obsadia štvrtú priečku a hrozí im priamy zostup do B-divízie.
Maďari sa dočkali víťazného gólu v Tbilisi v 73. minúte, keď sa po rohovom kope Dominika Szoboszlaia a hlavičke Rolanda Sallaia odrazila lopta do siete od domáceho obrancu Lašu Dvaliho. Poistku pridal v závere Barnabás Varga. Zverenci trénera Marca Rossiho majú priamy postup medzi elitu vo vlastných rukách, v utorok im naň bude stačiť domáci triumf nad Severným Írskom. Gruzínci definitívne stratili šancu na postup do „áčka“ a budú sa usilovať o zotrvanie v B-divízii.
Futbalisti Kosova remizovali v 3. skupine B-divízie s Izraelom 0:0 a so šiestimi bodmi figurujú priebežne na druhom mieste tabuľky za Rakúskom. Duel v Prištine viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, ktorý v 67. minúte vylúčil po druhej žltej karte domáceho Veldina Hodžu. Izraelčania zostali s tromi bodmi na dne tabuľky a stratili šancu na postup do A-divízie.
Nóri sa v Osle dočkali dvoch gólov v priebehu deviatich minút druhého polčasu. V 59. minúte otvoril skóre z dorážky Antonio Nusa a potom sa dve minúty po príchode na ihrisko presadil aj striedajúci Andreas Schjelderup s asistenciou Erlinga Haalanda. Ten v 88. minúte sám poistil triumf z penalty. Hostia iba skorigovali na 1:2 zásluhou striedajúceho Davida Brooksa. Severania sa so šiestimi bodmi posunuli priebežne na druhé miesto a v záverečnom vystúpení v skupine budú o štvrťfinále bojovať v priamom súboji v Dánsku. Walesania obsadia štvrtú priečku a hrozí im priamy zostup do B-divízie.
Maďari sa dočkali víťazného gólu v Tbilisi v 73. minúte, keď sa po rohovom kope Dominika Szoboszlaia a hlavičke Rolanda Sallaia odrazila lopta do siete od domáceho obrancu Lašu Dvaliho. Poistku pridal v závere Barnabás Varga. Zverenci trénera Marca Rossiho majú priamy postup medzi elitu vo vlastných rukách, v utorok im naň bude stačiť domáci triumf nad Severným Írskom. Gruzínci definitívne stratili šancu na postup do „áčka“ a budú sa usilovať o zotrvanie v B-divízii.
Futbalisti Kosova remizovali v 3. skupine B-divízie s Izraelom 0:0 a so šiestimi bodmi figurujú priebežne na druhom mieste tabuľky za Rakúskom. Duel v Prištine viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, ktorý v 67. minúte vylúčil po druhej žltej karte domáceho Veldina Hodžu. Izraelčania zostali s tromi bodmi na dne tabuľky a stratili šancu na postup do A-divízie.
Liga národov 2026/2027
A-divízia - 4. skupina:
Nórsko - Wales 3:1 (0:0)
Góly: 59. Nusa, 68. Schjelderup, 88. Haaland (z 11 m) - 79. Brooks
B-divízia - 2. skupina:
Gruzínsko - Maďarsko 0:2 (0:0)
Góly: 73. Dvali (vlastný), 85. B. Varga
B-divízia - 3. skupina:
Kosovo - Izrael 0:0
ČK: 67. Hodža (Kosovo) po druhej ŽK. Rozhodovali: Kružliak - Hancko
A-divízia - 4. skupina:
Nórsko - Wales 3:1 (0:0)
Góly: 59. Nusa, 68. Schjelderup, 88. Haaland (z 11 m) - 79. Brooks
B-divízia - 2. skupina:
Gruzínsko - Maďarsko 0:2 (0:0)
Góly: 73. Dvali (vlastný), 85. B. Varga
B-divízia - 3. skupina:
Kosovo - Izrael 0:0
ČK: 67. Hodža (Kosovo) po druhej ŽK. Rozhodovali: Kružliak - Hancko