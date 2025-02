Futbalisti Lille zvíťazili na ihrisku Stade Rennes 2:0

Ligue 1 - 22. kolo:



Stade Rennes - OSC Lille 0:2 (0:0)



Góly: 80. Bentaleb, 86. Akpom, ČK: 74. Wooh (Rennes)

Paríž 17. februára (TASR) - Futbalisti OSC Lille zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 22. kola Ligue 1 na ihrisku Stade Rennes 2:0. Hostí poslal do vedenia v 80. minúte Nabil Bentaleb, nastúpil v prvom zápase od júna, keď skolaboval počas futbalového duelu so svojimi priateľmi. Triumf hostí potvrdil Chuba Akpom, ktorý v prvom polčase nepremenil penaltu.Tridsaťročný alžírsky stredopoliar Bentaleb oslávil návrat do súťažného kolotoča gólom. V júni minulého roka ho v miestnej nemocnici v dôsledku závažnosti zdravotného stavu uviedli do umelého spánku a následne mu voperovali defibrilátor. Lekárska komisia Francúzskej futbalovej federácie mu v stredu povolila hrať. Na ihrisko nastúpil v 76. minúte a krátko na to sa presadil. Podľa trénera Bruna Genesia je to neuveriteľný príbeh: "," uviedol podľa AFP.Lille potvrdilo 5. miesto, Rennes figuruje na 13. priečke.