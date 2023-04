Futbalisti Liptovského Mikuláša prehrali a opustia Fortuna ligu

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (1:3)



Góly: 40. Steinhübel - 2. Jánošík, 10. Magda, 33. Marcin. Rozhodovali: Gemzický – Weiss, Jánošík, ŽK: Pavišič.



Liptovský Mikuláš: Polaček - Diviš (89. Popovic), Tumma, Spyčka, Župa - Gerát (89. Václavík), Pavišič (65. Staš) - Laura, Bartoš (66. Voško), Steinhübel - Jendrišek (65. Gaži)



Michalovce: Száraz - Magda, Marjanovič, Volanakis, Kotula - Qose (63. Begala), Njie (86. Šimamura), Peňa (87. Slebodník)- Jánošík (75. Žofčák), Kanu (63. Issa), Marcin

MFK Skalica - FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:0)



Gól: 83. Ikugar. Rozhodovali: Smolák – Zemko, Košecký, ŽK: Rudzan, Blažek - Almeida



Skalica: Šemrinec - Krčík, Blažek, Hurtado (74. Podhorín), Rudzan - Nagy, Mášik (87. Černek) - Morong, Vlasko (65. Fábry), Yao (87. Kousal) - Haša (87. Medveď)



Zlaté Moravce: Lukáč - Šuľa, Bednár, Tomi, Čonka - Múdry (88. Suvalija), Sloboda - Almeida, Mondek, Brenkus (60. Pinte) - Čerepkai (74. Ikugar)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (1:0)



Góly: 39. M. K. Bartoš - 78. a 85. Depetris. ŽK: Balič a Depetris (obaja B. Bystrica). Rozhodovali: Micheľ – Straka, Vass, 2078 divákov.



Podbrezová: Ludha – M. K. Bartoš, Bakaľa, Oravec – Blahút (72. Šikula), Špyrka, Paraj, Grešák (86. Sangare) – Kabongo (61. Kováčik), Ďatko (72. Bariš), Pavúk



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Gorosito, Willwéber (74. Káčerík) – Ľupták – Pišoja (38. Záhumenský), Faško, Balić, A. Slávik (74. Migaľa) – Franko (61. Depetris), Polievka

Poprad 22. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš opustia po sezóne 2022/2023 Fortuna ligu. Rozhodla o tom ich prehra s MFK Zemplín Michalovce 1:3 v sobotňajšom zápase 6. kola skupiny o udržanie sa. Po nej majú na predposledné Zlaté Moravce nedostižné 14-bodové manko.Michalovce mali ideálny štart do zápasu, keď po góloch Jánošíka a Magdu viedli od 10. minúty 2:0. Po polhodine hry zvýšil ich náskok Marcin. Liptáci znížili v 40. minúte gólom Steinhübela, ktorý však napokon iba skorigoval ich 19. prehru v ročníku. Michalovciam patrí v skupine o záchranu priebežná druhá priečka za Ružomberkom.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige na ihrisku MFK Skalica 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 83. minúte striedajúci útočník Kenneth Ikugar.ViOn je naďalej na predposlednej priečke, no cenným víťazstvom stiahol manko na Skalicu, ktorá je o priečku vyššie, na jeden bod.Futbalisti Podbrezovej prehrali v 6. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v derby s Banskou Bystricou 1:2 a na jar s týmto súperom zaknihovali už druhú prehru. Futbalisti spod Urpína zvíťazili u rivala po takmer troch rokoch.Domáci futbalisti vyhrali prvý polčas na rohy 10:0 a gól dali zo siedmeho v poradí po centri Grešáka a hlavičke Bartoša. V druhom polčase mohli hostia vyrovnať po rohovom kope, ale Willwéber mieril do žrde. Na opačnej strane po strele Kabonga vyrazil loptu Hruška a Grešák ju následne poslal do žrde. Banskobystričania napokon vyrovnali v 78. minúte striedajúcim Depetrisom, ktorý ťažil z chyby Grešáka. Depetris sa postaral aj o obrat, keď exportnou strelou päť minút pred koncom zariadil pre svoj tím tri body.