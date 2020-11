Futbalisti londýnskej Chelsea a FC Sevilla postúpili do osemfinále

4. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



E-skupina:



Stade Rennes - Chelsea Londýn 1:2 (0:1)



Góly: 85. Guirassy - 22. Hudson-Odoi, 90.+1 Giroud. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)







FK Krasnodar - FC Sevilla 1:2 (0:1)



Góly: 56. Wanderson - 4. Rakitič, 90.+5 Munir. Rozhodoval: Guida (Tal.)



tabuľka:



1. Chelsea 4 3 1 0 9:1 10



2. Sevilla 4 3 1 0 5:3 10



3. Krasnodar 4 0 1 2 4:10 2



4. Rennes 4 0 1 3 2:7 1

Bratislava 24. novembra (TASR) - Futbalisti londýnskej Chelsea a FC Sevilla postúpili ako prví do vyraďovacej časti Ligy majstrov 2020/2021. V utorňajšom zápase 4. kola E-skupiny zvíťazili Londýnčania v Rennes 2:1 a po rovnakom výsledku uspela aj FC Sevilla v Krasnodare.Sevillčania išli v Krasnodare do vedenia už vo 4. minúte, keď sa odrazená lopta dostala k Rakitičovi a ten ju spoza šestnástky poslal bez prípravy do siete. Domáci mohli vyrovnať pred koncom 1. polčasu, Cabello už mieril do prázdnej bránky, v poslednej chvíli skvele zasiahol Koundé. Po prestávke mal prvú šancu de Jong, ale z blízka prestrelil. Ihneď na to však Wanderson svoju šancu premenil a vyrovnal. Napokon sa však tešili hostia, keď v piatej minúte nadstaveného času rozhodol o ich triumfe Munir.Chelsea mohla ísť v Rennes do vedenia už v úvode, ale Werner z blízka vo výbornej šanci prestrelil bránu. V 22. minúte poslal Mount dlhý center za obranu, loptu si prebral Hudson-Odoi a po úniku otvoril skóre. Mount mohol potom streliť gól sám, ale jeho strelu zastavil skvelým zákrokom Gomis. Po prestávke mali šance najmä domáci a v 85. minúte napokon zaslúžene vyrovnal Guirassy. V nadstavenom čase však hostia predsa len vybojovali postup, keď sa presadil Giroud.