Futbalisti Lorientu zdolali Rennes 4:0

utbalisti Lorientu zvíťazili v druhom kole francúzskej Ligue 1 pred domácimi fanúšikmi nad Stade Rennes jednoznačne 4:0.

Paríž 24. augusta (TASR) - Futbalisti Lorientu zvíťazili v druhom kole francúzskej Ligue 1 pred domácimi fanúšikmi nad Stade Rennes jednoznačne 4:0.



Ligue 1 - 2. kolo:

FC Lorient - Stade Rennes 4:0 (1:0)

Góly: 45+4. Soumano, 47. Tosin, 65. Pagis, 69. Le Bris. ČK: 6. Camara, 11. Wooh (obaja Rennes)
