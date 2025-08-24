< sekcia Šport
Futbalisti Lorientu zdolali Rennes 4:0
utbalisti Lorientu zvíťazili v druhom kole francúzskej Ligue 1 pred domácimi fanúšikmi nad Stade Rennes jednoznačne 4:0.
Autor TASR
Paríž 24. augusta (TASR) - Futbalisti Lorientu zvíťazili v druhom kole francúzskej Ligue 1 pred domácimi fanúšikmi nad Stade Rennes jednoznačne 4:0.
Ligue 1 - 2. kolo:
FC Lorient - Stade Rennes 4:0 (1:0)
Góly: 45+4. Soumano, 47. Tosin, 65. Pagis, 69. Le Bris. ČK: 6. Camara, 11. Wooh (obaja Rennes)
