Hráči Lyonu postúpil do osemfinále EL, Neapol otočil duel vo Varšave

4. kolo skupinovej fázy EL:

A-skupina:

Olympique Lyon - Sparta Praha 3:0 (0:0)

Góly: 61. a 64. Slimani, 90.+2 Toko-Ekambi

/D. Hancko odohral celé stretnutie, L. Haraslín hral do 82. min, D. Holec bol na lavičke náhradníkov, L. Štetina (všetci Sparta) nefiguroval v zápise o stretnutí/



Bröndby Kodaň - Glasgow Rangers 1:1 (1:0)

Góly: 45. Balogun - 77. Hagi



tabuľka A-skupiny:

1. Lyon 4 4 0 0 12:3 12**

2. Sparta 4 1 1 2 4:7 4

3. Rangers 4 1 1 2 3:4 4

4. Bröndby 4 0 2 2 1:6 2

*istota postupu do osemfinále a prvenstva v skupine





B-skupina:

AS Monaco - PSV Eindhoven 0:0



Real Sociedad San Sebastian - Sturm Graz 1:1 (0:1)

Góly: 53. Sörloth - 38. Jantscher



tabuľka B-skupiny:

1. Monaco 4 2 2 0 4:2 8

2. San Sebastian 4 1 3 0 5:4 6

3. Eindhoven 4 1 2 1 7:5 5

4. Graz 4 0 1 3 2:7 1





C-skupina:

Legia Varšava - SSC Neapol 1:4 (1:0)

Góly: 10. Emreli - 51. Zielinski (z 11 m), 75. Mertens (z 11 m), 79. Lozano, 90. Ounas

/S. Lobotka (Neapol) hral od 65. min/





D-skupina:

Olympiakos Pireus - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Góly: 12. El Arabi - 17. Kamada, 90.+2 Hauge





E-skupina:

Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moskva 1:1 (1:0)

Góly: 43. Feghouli - 73. Kamano





H-skupina:

KRC Genk - West Ham United 2:2 (1:0)

Góly: 5. Paintsil, 88. Souček (vlastný) - 59. a 82. Benrahma

/P. Hrošovský (Genk) odohral celé stretnutie/

Bratislava 4. novembra (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon si zabezpečili postup do osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovom domácom stretnutí A-skupiny zdolali pražskú Spartu 3:0, na konte majú plný počet 12 bodov a s istotou obsadia v tabuľke prvé miesto. Hostia, v základnej zostave ktorých nastúpili Slováci Dávid Hancko a Lukáš Haraslín, neuspeli ani v druhom vzájomnom súboji s favoritom skupiny a figurujú so štyrmi bodmi na druhej pozícii.Za štvrtým víťazstvom v H-skupine smeroval West Ham United, ktorý dvoma gólmi Saida Benrahmu viedol na ihrisku KRC Genk 2:1, ale vlastný gól striedajúceho Tomáša Součka v závere riadneho hracieho času na konečných 2:2 ich obral o postupové oslavy. "Kladivári" inkasovali prvé góly v tejto sezóne EL. Za domácich absolvoval plnú minutáž slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.SSC Neapol otočil zápas na štadióne Legie Varšava a napokon triumfoval jednoznačne 4:1. Po prvom polčase síce prehrával 0:1, po zmene strán však premenili jedenástky Piotr Zielinski aj Dries Mertens a výsledok podčiarkli na konci Hirving Lozano a Adam Ounas. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil za Neapol v 65. minúte, jeho klub sa prepracoval na čelo C-skupiny o bod pred svojho súpera.