Futbalisti Lyonu zdolali AS Monaco 3:1
Nice remizovalo na domácej pôde so Štrasburgom 1:1.
Autor TASR
Paríž 4. januára (TASR) - Futbalisti Lyonu zdolali v dueli 17. kola francúzskej Ligue 1 AS Monaco 3:1. V bránke priebežne piateho Lyonu odchytal celý duel slovenský brankár Dominik Greif. Jeho spoluhráč Pavel Šulc najprv otvoril skóre duelu a potom v 57. minúte vrátil hosťom vedenie, tretí gól pridal Abner Vinicius. Greifa pripravil o siedme ligové čisté konto v nadstavenom čase prvého polčasu Mamadou Coulibaly. Francúzsky stredopoliar však nedohral zápas po červenej karte v 71. minúte.
Nice remizovalo na domácej pôde so Štrasburgom 1:1. Po siedmich ligových zápasoch za sebou bez výhry je OGC na 13. mieste, zatiaľ čo hostia sú na priebežnej 7. priečke.
Šieste Rennes udržalo krok s Lyonom a stiahlo tri body na štvrté Lille, na ktorého pôde zvíťazilo 2:0. Domáci hrali väčšinu zápasu v početnej nevýhode, keďže obranca Alexsandro videl v 13. minúte priamu červenú kartu.
Ligue 1 - 17. kolo:
OSC Lille - Stade Rennes 0:2 (0:0)
Góly: 49. Frankowski, 56. Merlin, ČK: Alexsandro (Lille)
OGC Nice - Racing Štrasburg 1:1 (0:1)
Góly: 54. Wahi - 13. Panichelli (z 11 m)
AS Monaco - Olympique Lyon 1:3 (1:1)
Góly: 45+3. Coulibaly - 38. a 57. Šulc, 79. Abner Vinicius, ČK: 71. Coulibaly (Monaco)
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
