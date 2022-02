Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava deklasovali Senicu

ŠK Slovan Bratislava - FK Senica 5:0 (2:0)



Góly: 14. Mustafič, 36. Božikov, 55. Kankava, 76. Šaponjič, 90. Rabiu. Rozhodovali: Sedlák - Weiss, Košecký, ŽK: Kankava (Slovan), 2829 divákov.



Slovan: Chovan - Hrnčár, Kašia, Božikov (80. Abena), Vernon - Kankava, Mustafič (85. Holman)- Zmrhal (85. Rabiu), Weiss, Green (68. Šaponjič) - Mráz (68. Barseghjan)



Senica: Ravas – Oršula, Pavlík, Mayounga, Anaba - Totka (76. Duda), Ouattara (76. Masulovič) - Egy, Piroska (61. Repa), Witan (82. Buchel) - Niarchos (61. Jurdík)

AS Trenčín - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:0 (1:0)



Góly: 70. a 84. Ikoba, 35. Kadák (z 11 m). Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc, ŽK: Madu - Lačný, Sanneh, Kapor



Trenčín: Kukučka - Slávik, Pires, Pirinen, Madu - Kadák (82. Gajdoš), Bainovič, Zubairu - Tučný (70. Gazi), Jendrišek (33. Ikoba), Azango



Pohronie: Slančík - Sanneh, Kapor, Pajer, Kokovas (85. Netovický) - Ožvolda, Steinhübel (77. Šmatlák), Hašek (46. Bangala) - Mihalík (77. Malle), Blahút, Lačný (46. Fofana)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViON Zlaté Moravce-Vráble 0:0



Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Mondek (Z. Moravce), 500 divákov



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Sváček – Gerát (88. Pinte), Bartoš (C) (88. Andrič), Staš, Kotora, Bielák, Šinderlář, Laura (63. Švec), Nagy, Pavúk (78. Voško), Flak.



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kira – Grozdanovski, Horák (58. Jibril), Sloboda, Mondek, Čögley (C), Neofytidis, Menich, Pintér (49. Chren), Kyziridis, Čonka.

Bratislava 12. februára (TASR) - Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava deklasovali v sobotnom zápase 20. kola Fortuna ligy na Tehelnom Senicu 5:0. V tabuľke majú náskok 7 bodov pred Trnavou, ktorá v nedeľu privíta DAC Dunajská Streda.Favorizovaní domáci začali náporom, Mráz sa ešte nepresadil, ale v 14. minúte už Slovan viedol. Strela Weissa sa od tyčky odrazila do pozície Mustafičovi, ktorý ju poslal do prázdnej brány. Vzápätí brankár Ravas vyrazil strelu Hrnčára. V 36. minúte išiel sám na brankára Zmrhal, nedal, ale o pár okamihov kapitán Božikov po rohu na bližšej žrdi zvýšil na 2:0. Na 3:0 mohol dať o ďalšie dve minúty Mráz, ale tesne minul.V druhom polčase pokračovala herná dominancia domácich, hneď v úvode De Marco zahodil nemožné. V 55. minúte ale Slovan zúročil nápor, keď sa krásnou strelou z hranice šestnástky trafil do horného rohu bránky Kankava. "" pokračovali v kanonáde, debutujúci Šaponjič sa prezentoval gólom aj asistenciu, skóre spečatil Rabiu.Trenčín v prvom polčase proti poslednému mužstvu jesene úplne dominoval. Brankár hostí Slančík viackrát spoluhráčov podržal dobrými zákrokmi, ohrozoval ho najmä Jendrišek. V 35. minúte ale inkasoval z penalty od Kadáka, čomu predchádza diskutabilný zákrok Sanneha na Azanga. V závere polčasu mali domáci množstvo dobrých šancí, ale nepresadili sa Kadák, Ikoba ani Pires. A v úplnom závere ani Zubairu a Azango.Ani v druhom dejstve sa obraz hry veľmi nezmenil. Domáci zahadzovali šance, ale v 70. minúte sa im podarilo zvýšiť na 2:0. Po rohu Ikoba, ktorý v 33. minúte vystriedal Jendrišeka, preskočil Kapora a Slančík nemal šancu reagovať. Trenčania predviedli ešte jednu gólovú akciu, v 84. minúte po krídelnej akcii odcentroval Zubairu a našiel voľného Ikobu, ktorý hlavou dal druhý gól v stretnutí.Pred dôležitým súbojom mužstvá bojujúce o záchranu delil iba jediný bod. Typický "šesť-bodový" zápas odštartovali lepšie domáci. Prvú veľkú príležitosť si ale pripravili až po 20 minútach hry. Po štandardnej situácii pálil Laura, jeho strelu hosťujúca obrana zblokovala. Z následného centra hlavičkoval Šindelář, ktorý ale hosťujúci bránku tesne minul. Následne hru režírovali hostia, ale sľubnú streleckú príležitosť si nevypracovali. V 43. minúte si takmer po centrovanej lopte Mondeka strelil vlastný gól Šindelář, pohotový Sváček ale gól do šatne nepripustil. Ešte do prvej prestávky pohrozili znova hostia, Mondekovej hlavičke ale chýbala razancia.Po prestávke začali lepšie domáci. V 53. minúte to pred bránkou Zlatých Moraviec doslova horelo. Gerát vysunul Pavúka, ktorého v čistej šanci bravúrne vychytal Kira. Vzápätí z ďalšej akcie hlavičkoval kapitán Liptákov Bartoš, jeho zakončenie pod brvno Kira s vypätím všetkých síl vyboxoval. V 63. minúte to bol zase Gerát po priťuknutí od Bartoša, ktorá dal znova vyniknúť hosťujúcemu brankárovi. V 68. minúte skončil predčasne v zápase hosťujúci Neofytidis po druhej žltej karte. Napriek tomu krátko po jeho vylúčení mohli otvoriť skóre jeho oslabení spoluhráči. Kyziridis po rýchlom sóle trafil iba konštrukciu Sváčekovej bránky. V 76. minúte boli blízko ku gólu aj domáci. Lopta z kopačky Flaka skončila po Bartošovom teči tesne vedľa bránky Zlatých Moraviec. V závere mali možnosti zmeniť podobu výsledku aj hostia. Mondekove zakončenie zblokoval domáci Nagy a neskôr Kyziridis svoju šancu nevyužil. V nadstavenom čase sa ešte k strele preštrikoval Švec, ale Kira už za svoj chrbát nič nepustil. Domáci tak nevyužili vyše 20 minút trvajúcu početnú výhodu a so svojim tabuľkovým susedom iba remizovali 0:0.