Futbalisti Malženíc vyhrali na pôde Dukly Banská Bystrica 3:1
MFK Dukla Banská Bystrica - OFK Dynamo Malženice 1:3 (1:0)
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. marca (TASR) - Futbalisti Malženíc vyhrali v piatkovom zápase 21. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy na pôde Dukly Banská Bystrica 3:1. Domáci majú v tabuľke stále pohodlný dvanásťbodový náskok, no v troch z posledných štyroch duelov vyšli bodovo naprázdno. Malženice sú šieste, o skóre za Zvolenom, a v piatok otáčali zo stavu 0:1 vo svoj neprospech.
Šancu stiahnuť manko na vedúci tím nevyužili naplno druhé Zlaté Moravce, keď remizovali s „béčkom“ Slovana Bratislava 2:2. V dueli však dvakrát prehrávali a bod nadobro zachránil až Filip Balaj z pokutového kopu v 88. minúte. „Belasí“ sú na trinástej pozícii, dva body nad pásmom zostupu pred Lehotou pod Vtáčnikom, ktorá absolvovala o duel menej.
Šancu stiahnuť manko na vedúci tím nevyužili naplno druhé Zlaté Moravce, keď remizovali s „béčkom“ Slovana Bratislava 2:2. V dueli však dvakrát prehrávali a bod nadobro zachránil až Filip Balaj z pokutového kopu v 88. minúte. „Belasí“ sú na trinástej pozícii, dva body nad pásmom zostupu pred Lehotou pod Vtáčnikom, ktorá absolvovala o duel menej.
21. kolo MONACObet ligy:
ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava B 2:2 (1:1)
Góly: 43. Baumgartner, 88. Balaj (z 11 m) - 32. Maroš, 76. Mateáš. Rozhodovali: Libiak – Melicher, Šandrik, ŽK: Mrva, Kuzma, Helebrand – Koval, Tománek, 406 divákov
MFK Dukla Banská Bystrica - OFK Dynamo Malženice 1:3 (1:0)
Góly: 10. Slebodník (z 11 m) - 69. a 82. Adewale, 72. Horvát. Rozhodovali: Bláha – Košecký, Lauer, ŽK: Pinďura (Bystrica), 905 divákov
ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava B 2:2 (1:1)
Góly: 43. Baumgartner, 88. Balaj (z 11 m) - 32. Maroš, 76. Mateáš. Rozhodovali: Libiak – Melicher, Šandrik, ŽK: Mrva, Kuzma, Helebrand – Koval, Tománek, 406 divákov
MFK Dukla Banská Bystrica - OFK Dynamo Malženice 1:3 (1:0)
Góly: 10. Slebodník (z 11 m) - 69. a 82. Adewale, 72. Horvát. Rozhodovali: Bláha – Košecký, Lauer, ŽK: Pinďura (Bystrica), 905 divákov