Futbalisti Manchestru City remizovali v šlágri s FC Liverpool

Manchester City – FC Liverpool 1:1 (1:0)



Góly: 27. Haaland - 80. Alexander-Arnold

Londýn 25. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City remizovali v šlágri 13. kola anglickej Premier League s FC Liverpool 1:1 a ukončili domácu víťaznú sériu vo všetkých súťažiach, ktorá sa zastavila na čísle 23. Úradujúci majster neudržal tesný náskok, keď v 80. minúte zariadil deľbu bodov Trent Alexander-Arnold, no zostal na čele tabuľky o bod pred "The Reds". Zosadiť ho z neho môže Arsenal, ktorý zaostával o dva body a v sobotu o 18.30 SEČ ho čakal duel na pôde Brentfordu.V súboji prvého s druhým mali miernu hernú i streleckú prevahu domáci hráči. Lídra dostal v 27. minúte do vedenia kanonier Erling Haaland. Po zlom výkope Alissona sa lopta dostala k Nathanovi Akemu, ktorý na hranici šestnástky našiel nórskeho útočníka a ten namieril k zadnej žrdi. Haaland strelil vo svojom 48. zápase v Premier League jubilejný 50. gól, čím vytvoril nový rekord. Žiaden iný hráč v histórii súťaže nedal svojich prvých 50 gólov tak rýchlo. Hostia však nakoniec vybojovali cenný bod, desať minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal prudkou strelou k tyči Alexander-Arnold. Víťazná séria zverencov Pepa Guardiolu na Etihad Stadium trvala od Silvestra 2022, keď doma remizovali s FC Everton (1:1).