< sekcia Šport
Futbalisti Manchestru City vyhrali na pôde Chelsea
Autor TASR
Londýn 12. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City vyhrali v nedeľnom zápase 32. kola Premier League na pôde londýnskej Chelsea 3:0. Využili tak sobotné zaváhanie vedúceho Arsenalu, ktorý nestačil na Bournemouth 1:2. Rozdiel medzi najlepšími dvoma je tak šesť bodov, pričom City má duel k dobru.
Úvodný gól zápasu na Stamford Bridge padol až po prestávke, keď sa v 51. minúte presadil stredopoliar Nico O'Reilly. Už o šesť minút nadviazal obranca Marc Guehi a triumf spečatil o zhruba desať minút neskôr krídleník Jeremy Doku. Jeho tím má pred sebou ešte sedem zápasov, najbližší 19. apríla práve proti Arsenalu. Chelsea prehrala tretíkrát v sérii, je šiesta a na pozíciách zaručujúcich futbalovú Európu je len o bod pred Brentfordom.
V nedeľu zaváhala Aston Villa, keď remizovala na pôde Nottinghamu 1:1. Hostia, ktorí sú na dobrej ceste do semifinále Európskej ligy, tak vyhrali len dva z posledných ôsmich ligových zápasov a na Liverpool majú na štvrtom mieste náskok už len tri body. Dôležitý skalp zaznamenal Nottingham, ktorý je vďaka bodu šestnásty, tri body nad pásmom zostupu. Villu pritom „poslal“ do vedenia súper, keďže otvárací gól v sieti domácich bol vlastencom obrancu Murilla. O štvrťhodinu neskôr vyrovnal waleský obranca Neco Williams a ďalší gól do prestávky ani po nej nepadol. Birminghamský tím vyhral cez týždeň prvé štvrťfinále EL na pôde Bologne 3:1, no v rovnakej súťaži sa nestratili ani „lesníci“, ktorí remizovali 1:1 v Porte.
V domácej súťaži si vylepšili pozíciu v boji o záchranu aj pre prehru Tottenhamu, ktorý ťahal za kratší koniec na pôde Sunderlandu (0:1). K vyrovnaniu mu nepomohlo ani 12 nadstavených minút a momentálne je osemnásty, dva body pod pásmom zostupu a osem pozícii pod nedeľným súperom. Tretí zápas v popoludňajšom programe najvyššej anglickej súťaže priniesol zvrat, keď Crystal Palace zdolal Newcastle 2:1. Hostia strelili gól do šatne a viedli až do 80. minúty, no trénerovi Oliverovi Glasnerovi vyšlo striedanie a jeden z náhradníkov Jean-Philippe Mateta sa postaral o oba góly v sieti Aarona Ramsdalea. Londýnčania sú trinásti, o skóre práve pred Newcastlom.
sumáre - 32. kolo Premier League
FC Chelsea - Manchester City 0:3 (0:0)
Góly: 51. O'Reilly, 57. Guehi, 68. Doku
Crystal Palace - Newcastle United 2:1 (0:1)
Góly: 80. a 90.+4. Mateta (z 11 m) - 43. Osula
Nottingham Forest - Aston Villa 1:1 (1:1)
Góly: 38. Williams - 23. Murillo (vlastný)
AFC Sunderland - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)
Gól: 61. Mukiele
