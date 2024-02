Futbalisti Manchestru United prehrali po piatich zápasoch

Aston Villa - Nottingham Forest 4:2 (3:1)



Góly: 4. Watkins, 29. a 39. Douglas Luiz, 61. Bailey - 45.+5 Niakhate, 48. Gibbs-White

Brighton & Hove Albion - FC Everton 1:1 (0:0)



Gól: 90.+5 Dunk - 73. Branthwaite, ČK: 81. Gilmour (Bright.)

Crystal Palace - FC Burnley 3:0 (0:0)



Góly: 68. Richards, 72. Ayew, 77. Mateta (11 m), ČK: 35. Brownhill (Burn.)

Manchester United - FC Fulham 1:2 (0:0)



Góly: 89. Maguire - 65. Bassey, 90.+7 Iwobi

Londýn 24. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United prehrali v sobotňajšom zápase 26. kola Premier League s FC Fulham 1:2. Rozhodujúci gól strelil v 7. minúte nadstaveného času Alex Iwobi. Pre United to bola prvá ligová prehra po piatich zápasoch, predchádzajúce štyri vyhral. V tabuľke je naďalej na 6. mieste, Fulhamu priebežne patrí 12. priečka. Slovenský brankár Marek Rodák bol na lavičke Fulhamu.Hráči Aston Villy si v sobotu upevnili 4. priečku, keď doma zvíťazili nad Nottinghamom 4:2. Bolo to pre nich tretie víťazstvo z uplynulých štyroch duelov.Hráči Brightonu remizovali s Evertonom 1:1. Oba góly padli v druhom polčase, keď najskôr obranca Jarrad Branthwaite poslal hostí do vedenia. Tí hrali od 81. minúty presilovku, keď stredopoliar Billy Gilmour dostal červenú kartu. Domáci však napriek oslabeniu dokázali vyrovnať - v 5. minúte nadstaveného času skóroval obranca Lewis Dunk.Futbalisti Crystal Palace dokonale využili početnú výhodu, ku ktorej sa dostali v 35. minúte zápasu s FC Burnley. Stredopoliar hostí Josh Brownhill dostal červenú kartu za držanie a domáci tromi gólmi v druhom polčase dosiahli prvé ligové víťazstvo v kalendárnom roku. Hráči Burnley prehrali tretí zápas za sebou a naďalej sú na predposlednom 13. mieste iba o skóre pred posledným Sheffieldom, ktorý v nedeľu čakala dohrávka na ihrisku Wolves.