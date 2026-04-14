< sekcia Šport
Futbalisti Manchestru United prehrali s Leedsom 1:2
Autor TASR
Manchester 14. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United prehrali v pondelkovom stretnutí 32. kola Premier League doma s Leedsom 1:2. Dvoma gólmi v drese víťazov sa v prvom polčase blysol švajčiarsky stredopoliar Noah Okafor. Za domácich už iba znížil v 69. minúte Casemiro, keď už jeho tím hral v oslabení po vylúčení Lisandra Martineza v 56. minúte.
Klub z Manchestru je v tabuľke tretí s mankom 15 bodov na vedúci Arsenal a iba o skóre pred Aston Villou. Leeds sa vzdialil zostupovým vodám. Ukončil sériu šiestich duelov bez víťazstva a je na 15. priečke s náskokom šesť bodov na 18. Tottenham.
Premier League - 32. kolo:
Manchester United - Leeds United 1:2 (0:2)
Góly: 69. Casemiro - 5. a 29. Okafor, ČK: 56. Martinez (Manchester U.)
