Futbalisti Manchestru United zdolali Liverpool vo štvrťfinále FA Cupu

FA Cup - štvrťfinále:



Manchester United - FC Liverpool 4:3 pp (2:2, 1:2)



Góly: 10. McTominay, 87. Anthony, 112. Rashford, 120.+1 Diallo - 44. Mac Allister, 45.+2 Salah, 105. Elliott, ČK: 120.+2 Diallo







Chelsea Londýn - Leicester City 4:2 (2:0)



Góly: 13. Cucurella, 45.+1 Palmer, 90.+2 Chukwuemeka, 90.+8 Madueke - 51. Disasi (vlastný), 62. Mavididi, ČK: 73. Doyle (Leicester)

Londýn 17. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v nedeľňajšom štvrťfinálovom šlágri FA Cupu nad FC Liverpool 4:3 po predĺžení. Do semifinále postúpila aj londýnska Chelsea, ktorá zdolala Leicester City 4:2.United poslal do vedenia v 10. minúte Scott McTominay, no hostia ešte do prestávky otočili skóre po góloch Alexisa Mac Allistera a Mohameda Salaha. V 87. minúte však poslal Anthony duel do predĺženia. V ňom išiel Liverpool do vedenia, ale Marcus Rashford vyrovnal a jedenástkový rozstrel "odmietol" v záverečných sekundách predĺženia Amad Diallo.