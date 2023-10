Futbalisti Manchestru United zvíťazili nad Brentfordom

Crystal Palace - Nottingham Forest 0:0

FC Burnley - FC Chelsea 1:4 (1:1)



Góly: 15. Odobert - 42. Al Dakhil (vl.), 49. Palmer (z 11 m), 65. Sterling, 75. Jackson

FC Everton - AFC Bournemouth 3:0 (2:0)



Góly: 8. Garner, 37. Harrison, 60. Doucoure

FC Fulham - Sheffield United 3:1 (0:0)



Góly: 53. De Cordova-Reid, 76. Foderingham (vl.), 90.+2 Willian - 68. Robinson (vl.)



/M. Rodák (Fulham) sedel na lavičke náhradníkov/

Manchester United - FC Brentford 2:1 (0:1)



Góly: 90.+3 a 90.+7 McTominay - 26. Jensen

Luton Town - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)



Gól: 52. Van de Ven, ČK: 45.+4 Bissouma (Tottenham) po 2. ŽK

Londýn 7. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United dokázali v nadstavenom čase druhého polčasu otočiť skóre duelu 8. kola Premier League a zvíťazili nad Brentfordom 2:1. O oba góly domácich sa postaral škótsky stredopoliar Scott McTominay, ktorý prišiel na trávnik iba v 87. minúte.Hráči z Old Traffordu neboli ďaleko od zaznamenania piatej prehry z uplynulých šiestich duelov v najvyššej anglickej súťaži, no napokon sa tešili zo štvrtej výhry v sezóne. Pri záverečnom tlaku sa McTominay dvakrát dostal k lopte po centri do šestnástky a skóroval, druhý presný zásah pridal v podstate zo záverečnej akcie zápasu.Hráči Tottenhamu zostávajú aj po 8. kole bez prehry. V sobotu zvíťazili na pôde Lutonu 1:0. Svojím prvých gólom v drese londýnskeho klubu sa o to postaral v 52. min holandský stopér Mickey van de Ven. Tottenham na ceste k trom bodom nezastavilo ani to, že hral celý druhý polčas v oslabení, keď dve žlté karty v priebehu desiatich minút uvidel Yves Bissouma.Fulham zvíťazil nad posledným Sheffieldom United 3:1 a zaznamenal tretie víťazstvo v ročníku. Slovenský brankár londýnskeho klubu Marek Rodák sledoval duel zo striedačky.