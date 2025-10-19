Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. október 2025Meniny má Kristián
< sekcia Šport

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v Liverpoole 2:1

.
Diogo Dalot z Manchesteru United oslavuje po góle Harryho Maguira z Manchesteru United počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Liverpoolom a Manchesterom United v Liverpoole v Anglicku v nedeľu 19. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Slotovi zverenci boli strelecky aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 78. minúte, keď strieľanú prihrávku Chiesu zužitkoval pred bránou Gakpo.

Autor TASR
,aktualizované 
Londýn 19. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v Liverpoole 2:1 v nedeľňajšom šlágri 8. kola Premier League. Víťazný gól v derby strelil v 84. minúte Harry Maguire. Liverpool tak zaznamenal tretiu ligovú prehru za sebou.

„Červení diabli“ sa ujali vedenia už v 2. minúte, keď Diallo potiahol loptu po pravom krídle a v šestnástke našiel Mbeuma, ktorý prekonal brankára Mamardašviliho. Slotovi zverenci boli strelecky aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 78. minúte, keď strieľanú prihrávku Chiesu zužitkoval pred bránou Gakpo. Úradujúci anglický šampión však tretiu ligovú prehru za sebou neodvrátil. V 84. minúte rozhodol o víťazstve zverencov Amorima obranca Maguire, presadil sa hlavou po centri Fernandesa. Liverpool tak stráca na 3. mieste na prvý Arsenal 4 body, zatiaľ čo Manchester United je po druhom ligovom víťazstve za sebou na 9. priečke.

Aston Villa zdolala 2:1 Tottenham Hotspur. Domácich poslal už v 5. minúte do vedenia Bentancur, ale hostia otočili skóre po výstavnom góle Rogersa v 37. minúte a presnej strele spoza šestnástky v podaní Buendiu v 77. minúte. Emeryho zverenci si tak v najvyššej anglickej súťaži pripísali tretie víťazstvo za sebou a Tottenhamu ukončili sériu štyroch ligových duelov bez prehry.



Premier League - 8. kolo:

FC Liverpool - Manchester United 1:2 (0:1)

Góly: 78. Gakpo - 2. Mbeumo, 84. Maguire



Tottenham Hotspur - Aston Villa 1:2 (1:1)

Góly: 5. Bentancur - 37. Rogers, 77. Buendia
.

Neprehliadnite

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti