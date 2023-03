Futbalisti MFK Ružomberok porazili vo Fortuna lige AS Trenčín

FL - skupina o udržanie sa, 1. kolo:



AS Trenčín - MFK Ružomberok 0:3 (0:1)



Góly: 79. a 82. Gerec, 36. Macejko. Rozhodovali: Ziemba – Roszbeck, Kmec, ŽK: Kozlovský, Stojsavljevič, Okunola - Domonkos, Bobček, Zsigmund



Trenčín: Vozinha - Yem (70. Mičuda), Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský - Adewale (46. Dos Santos), Gajdoš (83. Praženka) - Kmeť (70. Bainovič), Hollý, Eynel Soares - Kupusovič (46. Okunola)



Ružomberok: Frühwald - Fabiš, Malý, Mojžiš, Selecký - Šefčík (58. Gerec), Zsigmund, Domonkos (58. Luterán), Macejko (81. Boda) - Chrien (90. Švehla) - Bobček

Trenčín 11. marca (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v piatkovom zápase 1. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige na ihrisku AS Trenčín 3:0. Hostia išli do vedenia v 36. minúte gólom Adriána Macejka, ich náskok zvýšil v druhom polčase striedajúci Štefan Gerec, ktorý sa presadil v 79. a 82. minúte. Jeho druhý presný zásah odobril VAR, ktorý ukázal, že ružomberský hráč nebol v ofsajde.Ešte za stavu 0:1 boli domáci blízko k vyrovnaniu, ale Matúš Kmeť v 56. minúte neskóroval z pokutového kopu, keď jeho strelu vystihol brankár Tomáš Frühwald. Ružomberčania si upevnili prvé miesto v skupine, pričom víťazstva sa dočkali po dvoch prehrách. Trenčania nezvíťazili už v deviatich ligových zápasoch v rade a pred zostávajúcimi sobotňajšími zápasmi 1. kola figurovali na 10. mieste s trojbodovým náskokom pred Skalicou.Marián Zimen, tréner AS Trenčín:Peter Struhár, tréner MFK Ružomberok: